Ritorno di fiamma tra il noto cantautore romano Eros Ramazzotti e la bellissima showgirl svizzera Michelle Hunziker? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme?

Negli ultimi anni spesso si sono susseguite voci sul ritorno di fiamma tra il celebre cantautore romano Eros Ramazzotti e la showgirl svizzera Michelle Hunziker. In tanti, va detto, ci hanno anche sperato, soprattutto dopo aver visto la partecipazione di Eros al programma della Hunziker “Michelle Impossible” lo scorso anno. Eros e Michelle sono separati da 20 anni e insieme hanno avuto una figlia, Aurora, che lo scorso mese di marzo li ha resi nonni. Sull’ultimo numero di “Diva e Donna” sono state pubblicate alcune foto dove Michelle ed Eros apparivano molto complici l’uno accanto all’altra, tanto che si è ipotizzato un ritorno di fiamma. Sul settimanale si legge: “Eros e Michelle come due innamorati, le foto segrete. Baci e tenerezze, si amano ancora?”. Eros Ramazzotti ha però voluto smentire tale notizia attraverso un comunicato pubblicato in una storia su Instagram: “Eros Ramazzotti smentisce categoricamente quanto pubblicato in data odierna dal settimanale Diva e Donna. L’articolo rappresenta una realtà falsa artatamente e maliziosamente modificata con l’utilizzo tendenzioso di normalissime immagini di un rinfresco familiare. Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia. I due, separati da quasi vent’anni, da tempo hanno un rapporto di grande amicizia e condividono l’amore immenso per Aurora, nata dal loro matrimonio, e con la quale hanno appena festeggiato il primo compleanno da nonni.” Insomma le parole di Eros Ramazzotti non lasciano spazio ad alcun dubbio, tra i due nessun ritorno di fiamma inoltre, entrambi sono al momento impegnati con altre persone.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: chi sono i rispettivi compagni?

Eros Ramazzotti ha subito smentito le voci circa un ritorno di fiamma tra lui e Michelle Hunziker, il cui matrimonio è finito da circa vent’anni. Dopo la rottura con Michelle, Eros ha sposato Marica Pellegrinelli nel 2014, dalla quale ha avuto due bambini, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Il loro matrimonio è però giunto al termine nel 2019. Da un pò di tempo Eros Ramazzotti è fidanzato con Dalila Gelsomino, che ha 25 anni meno di lui e vive in Messico, dove tra l’altro i due si sarebbero conosciuti e dove si occupa di accoglienza e turismo. Per quanto invece riguarda Michelle Hunziker, dopo la fine del matrimonio con il cantautore romano, la showgirl svizzera si è sposata con l’imprenditore Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste. Il matrimonio tra i due è però terminato nel 2022. Anche in questo caso ci sono state voci circa un riavvicinamento, voci però che non hanno mai avuto conferma. Al momento la bella Michelle pare essere fidanzata con Alessandro Carollo, un noto medico osteopata.

