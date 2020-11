Nella puntata di X Factor di ieri 5 novembre, Casadilego ha toccato il cuore dei giudici e del pubblico facendo emozionare Emma Marrone. La giovanissima cantante in gara ha confessato di essere stata ferita da molti commenti negativi ricevuti dopo la sua apparizione televisiva sul suo aspetto fisico.

É allora che Emma Marrone difende Casadilego e si scaglia contro il bodyshaming.

Emma Marrone contro il bodyshaming

X Factor fa emozionare non solo per la musica ma anche, e soprattutto, per le storie presentate. In particolare, nella puntata di giovedì 5 novembre è emerso il tema del bodyshaming, di cui la cantante 17enne Elisa, in arte, Casadilego è stata di recente vittima. Ha raccontato infatti di aver subito commenti negativi sul suo aspetto fisico da parte di utenti del web e dei social network dopo la sua ultima apparizione televisiva.

La confessione di Casadilego, fatta a Hell Raton dopo che la ragazza ha eseguito Sunny di Billie Eilish, ha toccato moltissimo i giudici, e in particolare Emma Marrone che l’ha difesa con la voce rotta dalle lacrime.

Il discorso di Emma

Il primo a prendere la parola è Manuel Agnelli, dicendo: “Cosa devo dire senza essere di troppo? Abbiamo trovato un talento vocale straordinario.

Spero che il resto del tuo percorso sia attento e oculato, hai bisogno di essere protetta come il panda bianco. Sei una cosa molto rara”. A questo punto la parola passa ad Emma: “Mi viene da dire che alla tua età, per come funzionano ora le cose, avere questo timore nel vedersi allo specchio forse è un miraggio, è il simbolo che forse c’è ancora qualcosa di sano in questa società e va preservata”.

La Marrone con le lacrime agli occhi poi continua:

Vorrei prestarti i miei occhi per farti capire quanto è bello vederti da fuori. Quanto è bello vedere una cosa sana, pura, pulita. Una donna con la D maiuscola e con le palle. Con l’integrità. Che non sia omologata alle immagini di Instagram, di Twitter, di TikTok, di tutta quella m***a che ci stanno propinando. Ti prego Eli fammi una promessa: tu sei seguita da Manuelito, che è una persona che ti vuole molto bene, ed è puro e pulito quanto te e ti sta seguendo bene, rimani sempre così

L’augurio finale, con la voce un po’ tremolante, è stato: