Durante l’edizione di XFactor 2020, tutto il pubblico è stato conquistato da una giovanissima Under Donne classe 2003 dai capelli azzurri. Casadilego è stata la rivelazione del contest e, grazie alla sua vittoria, è riuscita a inserirsi nel panorama musicale italiano e a ottenere grandi successi: chi è e cosa c’è da sapere su di lei.

Chi è la giovane cantante Casadilego

Casadilego è il nome d’arte di Elisa Coclite,nata nel 2003 a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Si tratta di una delle concorrenti più discusse dell’edizione 2020 del talent musicale X Factor. L’amore per il mondo musicale, per Elisa, è cosa di famiglia. Entrambi in genitori infatti sono appassionati di musica e ne hanno fatta una professione.

Il padre, Massimo Coclite, è un jazzista famoso in tutto il mondo, che vanta anche l’insegnamento di jazz al Conservatorio del capoluogo abruzzese L’Aquila.

La madre invece è una cantante molto apprezzata. Influenzata quindi anche dai genitori, Elisa inizia sin da giovanissima a rapportarsi con il magico mondo musicale, suonando inizialmente il pianoforte, successivamente la chitarra e per un periodo anche il violoncello. Per esprimere la sua passione ha preso parte anche al coro di voci bianchi del suo paese.

Il nome d’arte scelto dalla diciassettenne, Casadilego, è un omaggio alla canzone Lego House di Ed Sheeran, suo artista preferito e fonte di costante ispirazione per lei.

L’esperienza nel contest XFactor

A soli 17 anni, Elisa Coclite ha deciso di prendere parte all’edizione 2020 di X Factor, in onda su Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Un talent che nel corso degli anni ha saputo dare visibilità e successo a moltissimi talenti della musica italiana.

Capelli azzurri, frangia, viso pulito e una voce che lascia basiti, Elisa, già durante le audizioni ha lasciato a bocca aperta sia i giudici Emma Marrone, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli che il pubblico. Su Youtube infatti il video che la vede esibirsi con il brano A Case of You di Joni Mitchell, ha raggiunto 2 milioni di views in pochissimo tempo.

Nel corso del contest, Casadilego ha ottenuto sempre più consensi arrivando così a vincere la finalissima. Nel 2021, un anno dopo quel gioioso evento, la giovanissima cantante sta lavorando al suo primo album ma nel frattempo, in occasione della 71° edizione del Festival di Sanremo, sale sul palco al fianco di Francesco Renga per la serata delle cover. I due cantanti si esibiscono con la canzone “Una ragione di più”.