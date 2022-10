Elettra Lamborghini ha ammesso che sogna l’Eurovision Song Contest, ma è ben consapevole di non riuscire a vincere il Festival di Sanremo. Per questo, l’artista ha studiato un ‘piano’ e se dovesse portarlo al termine arriverebbe all’ESC con un brano reggaeton.

Elettra Lamborghini verso l’Eurovision

Correva l’anno 2020, quando una emozionatissima Elettra Lamborghini debuttava sul palco del Festival di Sanremo. Per l’artista non è stata un’esperienza soddisfacente per quel che riguarda la classifica, visto che arrivò soltanto ventunesima, ma lo è stata sul piano personale e professionale. La canzone, ovvero Musica e il resto scompare, ha avuto un successo enorme. Ad oggi, Elettra sogna di arrivare ad esibirsi all’Eurovision Song Contest. Stando alle regole, però, può partecipare all’ESC soltanto il vincitore di Sanremo e lei è ben consapevole che non riuscirà mai a trionfare sul palco dell’Ariston.

E’ per questo che ha studiato un piano.

Il piano di Elettra Lamborghini per l’ESC

Intervistata da Shangay, nota rivista spagnola LGBT+, Elettra ha dichiarato:

“Mi piacerebbe partecipare all’Eurovision con un pezzo reggaeton, ma per farlo dovrei vincere Sanremo e non credo succederà mai. Anche se l’anno in cui ho partecipato mi sono sentita una vincitrice: la mia canzone ha avuto molto successo. Ho sempre la possibilità di San Marino”.

In effetti, come già fatto da Achille Lauro lo scorso anno, la Lamborghini potrebbe partecipare al contest Una voce per San Marino e arrivare comunque sul palco dell’Eurovision.

Ovviamente, dovrebbe vincere questa competizione.

Elettra sempre più lontana dall’Italia

Elettra ha fatto un’altra confessione importante, che sarà una freccia nel cuore per gli italiani che la amano. Ha dichiarato: