Chi la vede in tv spesso se la può immaginare superficiale e sciocca, ma chi la segue sui social, e ha modo di assaporare un po’ della sua quotidianità, non può non definirla autoironica ed estremamente semplice. Scopriamo chi è Elettra Lamborghini, la nipote di colui che ha fondato l’omonima casa automobilistica.

Chi è Elettra Lamborghini

Elettra Miura Lamborghini (Bologna, 17 maggio 1994) è una cantante italiana, nonchè un noto personaggio televisivo. Cresce con la famiglia nella nota città emiliana composta dal padre Antonio, figlio del grande Ferruccio Lamborghini, e la madre Luisa. Il suo secondo nome è da ricondurre al noto modello di auto prodotto dalla casa automobilistica di famiglia. Trascorre la sua infanzia nel lusso decidendo di seguire la sua passione per l’equitazione trasferendosi a Milano una volta maggiorenne.

Oltre alle gare in giro per la nazione, decide di investire il suo tempo in un’altra grande passione: la recitazione. La volontà di farsi conoscere al mondo per quello che è la porta a crearsi un’identità specifica, lontana da quella della semplice ereditiera.

Elettra Lamborghini e i reality show

Mentre tenta di trovare la sua strada si fa conoscere prima per via di gossip su delle sue foto e poi per le sue apparizioni in diverse discoteche italiane.

La sua personalità e il suo stile anticonvenzionale segnato da tatuaggi maculati e piercing di brillante la portano ad essere sulla bocca di tutti. Appare in tv al “Chiambretti Night” nel 2015 e successivamente al reality show “Super Shore” che ha avuto grande successo in Spagna e America Latina.

Con questo programma inizia a rendersi veramente nota per via di alcuni battibecchi con altri ragazzi all’interno del reality. Prende parte poi a “Riccanza”, programma di MTV in cui ancora non si stacca dall’immagine della giovane milionaria che partecipa a progetti televisivi trash e che realizza calendari per Playboy.

Il successo musicale di Elettra Lamborghini

Riesce ad ottenere il suo riscatto personale attraverso la carriera musicale che vede il suo esordio con il remix di “Lamborghini” di Sfera Ebbasta e Gué Pequeno come presenza nel videoclip. Quando realizza il suo primo brano, “Pem Pem”, il successo è quindi immediato e le note reggaeton diventano ormai presenza fissa in radio e il video su YouTube tocca le 100 milioni di visualizzazioni.

Il ritornello accompagna perfettamente quelli che sono i movimenti del twerk che attraverso la “Pem Pem Challenge” la portano a riunire l’Italia sotto lo stesso movimento dei fianchi. A riconferma del già noto successo “Mala”, il suo secondo singolo, ottiene 23 milioni di visualizzazioni su YouTube. Questo successo improvviso la porta anche a partecipare al Festival di Sanremo nel 2020 con il pezzo “Musica (e il resto scompare)”. La sua popolarità la porta inoltre ad essere scelta come giudice del noto programma “The Voice of Italy” a fianco di Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio.

Elettra è consapevole dell’idea che le persone si fanno del suo carattere, ma ha più volte dimostrato di essere invece una persona molto semplice, genuina e anche estremamente rigida nella scelta dei partner. Dopo alcuni flirt emersi negli anni, conosce il produttore musicale Afrojack con cui nasce una bellissima storia d’amore celebrata anche con un matrimonio.