Elenoire Ferruzzi ha svelato la verità sui suoi capelli al GF Vip, che molti credevano essere una parrucca.

Elenoire Ferruzzi: i capelli al GF Vip

Elenoire Ferruzzi ha mostrato una fluente chioma bionda con frangia al GF Vip e molti si sono chiesti se si trattasse di una parrucca.

In queste ore l’ex concorrente si è recata dal parrucchiere mostrando la sua frangetta (che sarebbe stata applicata dall’hair stylist con delle exstension). La Ferruzzi ha anche precisato che i suoi capelli sarebbero veri ma che sarebbero stati infoltiti per mezzo di alcune ciocche artificiali prima del suo ingresso nel reality show.

Nella casa del GF Vip Elenoire si è attirata contro non poche critiche per via del suo look e in particolare per le ciglia finte (che sono “collassate” durante una diretta) e per le sue lunghissime unghie rosse.

Antonella Fiordelisi in particolare ha detto:

“Una persona che si rifà così è insicura, è normale che sia gelosa dei suoi affetti. Quelle ciglia sono attaccate con l’Attack le fa male! Anche le unghie, io vedo come dorme: dorme con le mani piegate fuori la coperta perché ha paura di rovinarle, è vero che chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire, ma lei per essere così soffre parecchio”, ha affermato.

Le minacce

Una volta uscita dal reality show Elenoire Ferruzzi ha tuonato contro gli haters affermando di aver ricevuto insulti e minacce di morte. A causa della vicenda sua madre sarebbe finita in ospedale a causa della preoccupazione nei suoi confronti.