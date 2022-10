Elenoire Ferruzzi dopo il GF Vip: per colpa degli haters, sua madre è finita in ospedale.

Eliminata dal GF Vip con un televoto flash, Elenoire Ferruzzi è tornata alla sua vita. Via Instagram, ha condiviso un duro sfogo perché dopo il reality è stata ricoperta di insulti, minacce di morte e intimidazioni. A causa degli haters sua madre è addirittura finita in ospedale.

Elenoire Ferruzzi dopo il GF Vip

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal GF Vip a causa delle sue frasi e dei gesti poco carini nei riguardi di Nikita Pelizon. Così come accaduto anche a Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini e Gegia, anche lei è stata ricoperta di insulti da parte degli haters. Via Instagram, la performer ha condiviso un duro sfogo.

Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi

La Ferruzzi ha dichiarato:

“Dalla mia uscita sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti, rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi. Siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio, quale sarebbe la differenza?”.

Elenoire è stata minacciata di morte e sua madre è finita in ospedale a causa degli haters. In pratica ha ricevuto lo stesso trattamento che lei ha riservato a Nikita Pelizon. Forse è per questo che i fan, se non qualcuno, non hanno accettato il suo sfogo.

Proseguono le critiche a Elenoire Ferruzzi

Nonostante lo sfogo post GF Vip, Elenoire ha continuato a ricevere pesanti critiche. Tra i commenti al suo post, si legge: “Diciamo che siete allo stesso livello.

Hai sputato mentre passava una persona e hai insinuato portasse jella” oppure “E del tuo bullismo e cattiveria dentro la casa ne vogliamo parlare? Brutto quando ci si ritrova dal altra parte eh?!?” o ancora “La prima a bullizzare sei tu! Almeno evita di metterti sull’altarino, non saresti uscita col 90×100 se fosse come dici tu e non dare la colpa agli altri se tua madre sta male“.