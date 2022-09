Divorzio a Las Vegas: trama e cast del film

Divorzio a Las Vegas è un film del 2020. Si tratta nello specifico di una commedia diretta da Umberto Riccioni Carteni che sembra echeggiare un po’ al famoso film Notte brava a Las Vegas che qualche anno addietro, con Cameron Diaz come protagonista, ha riscosso moltissimo successo.

Divorzio a Las Vegas: la trama del film

La storia di Divorzio a Las Vegas è quella di Lorenzo ed Elena: i due giovani si sono conosciuti durante una vacanza in America quando avevano appena diciotto anni. Come tipo di persona non potrebbero essere più diversi: timido studioso un po’ noioso lui, bella ed estroversa lei. Sembrano non avere assolutamente niente in comune e così è, fino all’ultimo giorno di vacanza quando, decisamente alterati da sostanze illegali, accettano un’improbabile sfida: quella di sposarsi a Las Vegas.

Dopo il fattaccio, si perdono di vista per i successivi vent’anni, intraprendendo ognuno la propria carriera: lei diventa una manager di successo, lui un ghost writer che si cimenta negli scritti più disparati. Firma infatti i discorsi politici più diversi, senza schieramento di sorta. Sembra davvero improbabile per i due rincontrarsi ma soprattutto interessarsi di nuovo l’uno all’altro, almeno fino a quando Elena non si trova in procinto di sposare Gian Andrea Bertolini, uno degli uomini più ricchi e influenti d’Italia.

Un unico intoppo si frappone tra lei e le nozze: quel matrimonio celebrato a Las Vegas! Urge un divorzio per procedere, ma quella che inizialmente sembrava solo una bega burocratica si rivela un problema di maggior entità e dalle consegueze inattese per tutti.

La scintilla di un amore improbabile è chiaramente dietro l’angolo in questa commedia che potrebbe configurarsi come un’ottima scelta per una serata spensierata.

Divorzio a Las Vegas: il cast completo

Scopriamo ora il cast di Divorzio a Las Vegas. Nei panni dei protagonisti vediamo Giampaolo Morelli (visto, tra le tante produzioni, in Braccialetti Rossi, Smetto quando voglio e Ma cosa ci dice il cervello) che sarà Lorenzo e Andrea Delogu (Appena un minuto e La settima onda, tanto per citare alcuni film in cui è presente) nelle vesti di Elena.

Accanto a loro troviamo anche Rìicky Memphis che sarà Lucio, Grazia Schiavo nei panni di Sara, Luca Vecchi in qualità di Tullio, Desirée Popper come Silvia e Vincent Riotta come giudice. Infine, a vestire i panni del compagno di Elena che sicuramente non avrà la meglio in questa situazione, cioè Gian Andrea Bertolini, vedremo Gianmarco Tognazzi che conosciamo anche per I cassamortati e C’era una volta il crimine.

La produzione del film, realizzato con i contributi della Regione Lazio per incentivare il cinema nostrano, è di Marco Poccioni e Marco Valsania per Rodeo Drive in collaborazione con Rai Cinema. Il soggetto è invece di Alessandro Pondi, Paolo Logli, Riccardo Irrera, Mauro Graiani. Il film, rilasciato l’8 ottobre del 2020, è ora disponibile in streaming su Rakuten TV, Google Play, TIMVision e Amazon Prime Video anche nella versione in HD ma sempre con noleggio a pagamento non incluso negli eventuali abbonamenti alle piattaforme.