Diletta Leotta e Loris Karius fanno impazzire i paparazzi internazionali e vengono “beccati” mano nella mano a Londra. La loro relazione è uscita allo scoperto ed è sulla bocca di tutti.

Diletta Leotta e Loris Kariu pizzicati mano nella mano

Dopo la foto su “Chi“, adesso anche il “Sun“, tabloid inglese, immortala i due vip mano nella mano.

Non ci sono più segreti e la loro relazione è alla luce del sole. Dopo le foto in quel di Milano adesso la coppia esce allo scoperto anche a Londra. Si era parlato già moltissimo di questo flirt in corso tra la Leotta e il portiere del Newcastle Karius, soprattutto dopo la misteriosa rottura tra la conduttrice e il modello Giacomo Cavalli.

Le relazioni di Diletta Leotta

Diletta Leotta la conoscono tutti in Italia e non solo per la sua professione.

La conduttrice è stata sotto i riflettori per la relazione con il pugile Daniele Scardina e l’attore Can Yaman, che ha fatto sognare molte persone dato che erano estremamente affiatati. Adesso però nel cuore della Leotta c’è solo il portiere tedesco Loris Karius che nella sua carriera vanta una finale di Champions League con la maglia del Liverpool.

Chi è Loris Karius

Dopo l’esperienza non proprio positiva con i Red Merseyside, Karius è passato al Newcastle.

Il numero 1 tedesco non è noto solo per la sua carriera calcistica, ma anche perchè tante donne hanno apprezzato il suo fascino. Nel 2018 il portiere finì sotto attacco in quanto la finale di Champions Liverpool-Real Madrid fu vinta dagli spagnoli per 3 a 1. Karius si rese protagonista di molte papere e quasi tutto il mondo calcistico lo etichettò come un “bidone“. Stavolta però le sue mani hanno una presa sicura e sembrano non volersi staccare da quelle della Leotta.