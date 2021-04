Sono diversi i personaggi dello spettacolo che si sottopongono a varie diete per essere in forma e presenziare a eventi e cerimonie. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è riuscita a perdere tantissimi chili in poco tempo. Vediamo in cosa consiste la dieta di Platinette e come seguirla.

Dieta di Platinette

Chi segue un po’ il mondo dello spettacolo, conosce bene Platinette, un personaggio che è noto per essere conduttore radiofonico, opinionista e anche scrittore di libri. Oggi è completamente diversa dall’immagine del passato che l’ha resa celebre grazie alla dieta che ha seguito e le ha permesso totalmente di trasformarsi.

La dieta di Platinette è molto rigida e restrittiva, ma la sua forza di volontà l’ha aiutata a perdere tantissimi chili in eccesso e diverse taglie. Proprio Platinette ha avuto modo di parlare della sua dieta che è molto restrittiva e che ha definito “una prova di forza” che è riuscita a superare, considerando il peso e i grassi che è riuscita a perdere.

Una prova molto dura e difficile per Platinette che, nel giro di 6 mesi, ha perso ben 30 kg. La dieta di Platinette si basa su una alimentazione che alterna cibi liquidi ad altri semiliquidi per poi arrivare all’introduzione di altre pietanze in modo da equilibrare e perdere peso in modo corretto e soprattutto sano.

Oltre alla dieta e ad alimenti adatti atti a dimagrire, Platinette ha abbinato anche integratori e tantissima attività fisica, quindi camminata, corsa, esercizi, ma anche tantissimo tapis roulant. Ha anche imparato ad avere un approccio diverso al cibo, per cui oggi è maggiormente attenta a quello che mangia, si modera nell’alimentazione e riduce le porzioni.

La dieta di Platinette: proprietà

Una dieta molto rigida, quella seguita dal noto conduttore radiofonico. La dieta di Platinette non è un regime per tutti, ma bisogna, come ogni regime alimentare che si rispetti, affidarsi a un buon esperto del settore se si vogliono ottenere ottimi risultati. In un primo momento, ha cominciato con dei digiuni depurativi, quindi a eliminare le scorie, per poi proseguire man mano con l’introduzione di alimenti liquidi e cremosi.

Soltanto in un secondo momento, ha potuto reintrodurre le pietanze nel suo menù e nutrirsi in altri modi, sempre stando attenta alle calorie. Inoltre, seguire e praticare una attività fisica e fare tanto sport è stato fondamentale nella dieta di Platinette perché le ha permesso di non far perdere tonicità ed elasticità alla pelle.

Ha seguito una dieta proteica liquida e con l’aiuto di un esperto, ha introdotto cibi maggiormente consistenti, ma sempre stando attento alle dosi e porzioni. Oggi afferma di mangiare di tutto, ma in minori quantità e apprezzare tantissimo il cibo che non vive come un modo per risolvere i suoi problemi, ma come semplice piacere.

Fare 20 minuti di camminata al mattino e usare la bicicletta per viaggiare o recarsi al lavoro sono stati fondamentali nel suo percorso. Sa che deve rinunciare al pane e anche al vino, sebbene sia concesso un bicchiere ogni tanto, ma è riuscita a dimagrire e perdere peso, quindi è soddisfatta di questo percorso.

