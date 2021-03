Per perdere peso e dimagrire, sono molti che seguono i processi di dimagrimento e i regimi dietetici delle influencer o dei personaggi dello spettacolo. Un esempio in tal senso è la dieta seguita dalla cantante Noemi che le ha permesso di essere in forma smagliante. Vediamo come funziona la dieta di Noemi e come seguirla.

Dieta di Noemi

All’ultimo Festival di Sanremo, la cantante Noemi si è presentata in forma smagliante sfoggiando un fisico longilineo e asciutto. Per riuscire in questo intento, la dieta di Noemi si avvale del metodo Meta che le ha permesso di perdere alcuni chili in eccesso tornando in forma splendida. Oltre agli alimenti da assumere, la cantante si è affidata anche a un percorso di accettazione di sé e del suo fisico.

Nella dieta di Noemi, non è solo importante bruciare le calorie e, quindi perdere peso, ma la cantante ha deciso di compiere un cambiamento che, partendo dall’aspetto psicologico, le ha permesso di ottenere risultati importanti. La dieta di Noemi si basa su un percorso duro, ma senza restrizioni e particolari rinunce o sacrifici.

La cantante si è affidata a un team di esperti e professionisti del settore che hanno creato il metodo Meta, acronimo di Medical Education Transform Action il cui obiettivo consiste in una metamorfosi, non solo fisica, ma anche psicologica del soggetto tramite alcune azioni che coinvolgono mente e corpo combinando attività fisica, supporto psicologico, rieducazione comportamentale, estetica e un migliore equilibrio verso l’approccio al cibo.

La dieta di Noemi si basa su un minor apporto calorico ai grassi, carboidrati, ecc. Gli esperti consigliano di non cominciare con un regime particolarmente restrittivo, in quanto non è sostenibile nel lungo periodo. I carboidrati non vanno eliminati, ma bisogna semplicemente imparare a limitare le quantità e le porzioni. Per chi mangia fuori casa, un toast con della frutta secca e un centrifugato sono l’ideale per ottenere fibre e grassi buoni per l’organismo.

Dieta di Noemi: come funziona

Il regime dietetico adottato da Noemi consiste, prima di tutto, in un approccio psicologico che è la base della sua forma smagliante e del suo rapporto con il cibo. La dieta di Noemi si basa sul metodo Meta, tramite il quale si punta a un approccio più sano e salutare con il cibo in modo da garantire una alimentazione che sia variegata ed equilibrata.

Nella dieta di Noemi bisogna assumere almeno 1200 calorie al giorno in modo da perdere fino a 4 chili in soli 7 giorni. Un programma in cui il soggetto può mangiare la pasta, a patto che sia integrale, con verdure a scelta. Per la colazione si consiglia dello yogurt magro bianco insieme a fiocchi d’avena o crusca.

Non bisogna dimenticare una tazza di tè verde che è fondamentale in quanto stimola il metabolismo e ha una serie di benefici che fanno bene al fisico. La stessa cantante ha dichiarato che bisogna mangiare sano nutrendosi di alimenti leggeri e naturali senza esagerare a cena. Oltre all’alimentazione, ha curato anche molto l’attività sportiva seguendo l’allenamento Tabata.

Il metodo Tabata è un allenamento che aiuta a dimagrire, proprio come è accaduto a Noemi, in pochissimo tempo. Aiuta ad accelerare il metabolismo bruciando più calorie e grassi. Un allenamento che consiste nella ripetizione dei vari esercizi per almeno 8 volte per una durata di 20 secondi a una intensità elevata abbinata a una fase di stasi di 10 secondi. Si tratta di un allenamento cardio molto intenso che dona ottimi risultati.

