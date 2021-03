Per poter perdere i chili in eccesso, in prossimità della bella stagione e riuscire ad avere un fisico longilineo, è fondamentale seguire un regime alimentare che sia sano e adatto. Per questa ragione, qui è possibile trovare alcuni alimenti tipici di stagione da consumare nella dieta per riuscire a dimagrire.

Vediamo come fare.

Dieta sana per dimagrire

Scegliere il giusto regime alimentare per dimagrire non è facile, anche perché sono diversi i nutrienti da assumere per essere in forma. Nella dieta non devono mai mancare alimenti e cibi che siano sani, equilibrati e ben bilanciati che permettano di avere risultati costanti e duraturi anche nel tempo. Il mese di marzo può essere l’ideale, anche perché l’avvicinarsi alle belle giornate spinge a volersi migliorare dal punto di vista fisico.

Seguire una dieta non è semplice e si consiglia di affidarsi sempre a un professionista del settore in modo che possa stilare il programma che maggiormente si adatti al fisico di ognuna. Essere a dieta non significa soltanto dimagrire, ma anche mangiare bene in modo da mantenere un buono stato di salute.

Una dieta sana deve comprendere tutta una serie di macronutrienti che permettano di far funzionare nel modo migliore le attività dell’organismo.

Quindi, in un regime alimentare dimagrante non possono assolutamente mancare i carboidrati quali pasta, riso, preferibilmente integrali, le proteine derivate dalla carne, il pesce, le verdure e i grassi.

Gli alimenti integrali sono importanti in quanto ricchi di fibre e stimolano l’attività intestinale. I pasti devono sempre essere cinque: quindi colazione che è fondamentale per caricarsi, il pranzo e la cena. Infine, non bisogna dimenticare gli spuntini di metà mattina e della merenda in modo da non arrivare troppo affamati ai pasti principali della giornata. Oltre all’alimentazione, è anche importante l’idratazione, quindi bere dai 6 agli 8 bicchieri d’acqua al giorno per eliminare le scorie.

Dieta sana: cibi di stagione

Dal momento che l’alimentazione è importante ai fini del dimagrimento, per riuscire a perdere peso risulta fondamentale introdurre nella dieta dei cibi tipici di stagione che possano aiutare a eliminare i chili in eccesso e ridurre il girovita. Dal momento che ci si sta avvicinando alla primavera, un regime a base di cibi detox è sicuramente l’ideale.

Tra gli alimenti tipici non possono mancare gli ortaggi come asparagi, ricchi di ferro e calcio, da consumare sia crudi che cotti e conditi con del succo di limone. Gli agretti sono un altro alimento che non può mancare nella dieta, anche perché hanno proprietà diuretiche, bruciano le calorie e fanno dimagrire soprattutto nella zona delle cosce e dei glutei.

Tra gli alimenti tipici da inserire nella dieta le zucchine, i fiori di zucca, i finocchi, il ravanello, l’aneto, magari da consumare con un po’ di basilico e rosmarino, oppure la menta e la salvia tra le erbe aromatiche come condimento di zuppe e insalate. I broccoli, la cicoria e i cavolfiori sono alimenti da non privarsi in questo periodo.

Per la frutta, i kiwi, le mele e le pere che aiutano a favorire il transito intestinale, infine le fragole da consumare con del succo di limone. Gli estratti di frutta e verdura come spuntino di metà mattina sono perfetti.

Ecco un esempio di menù di dieta sana da consumare:

Colazione: yogurt anche vegetale insieme a dei cereali integrali

yogurt anche vegetale insieme a dei cereali integrali Spuntino di metà mattina: frullato

frullato Pranzo: pasta integrale con verdure e un frutto

pasta integrale con verdure e un frutto Merenda: estratto di frutta

estratto di frutta Cena: salmone ai ferri e una zuppa di legumi.

Il miglior integratore da abbinare

Per dimagrire e ottenere buoni risultati che siano duraturi nel tempo, alla dieta sana è bene aggiungere e abbinare un buon integratore. Tra i tanti che si trovano in commercio, spicca Spirulina Fit, un prodotto made in Italy della linea Natural Fit consigliato da esperti e consumatori proprio per via delle sue proprietà.

Infatti, un integratore del genere combatte la fame nervosa riducendo il senso di sazietà, fa perdere peso e adipe in eccesso, brucia le calorie, anche a riposo. Inoltre, stimola il processo metabolico aiutando a perdere peso e depura l’intestino, i reni e il fegato mantenendo il fisico in forma per diverso tempo. Grazie a questo, secondo studi, è l’integratore naturale più abbinato nelle diete.

Consigliato da tantissimi proprio per le sue qualità e per il fatto che non abbia effetti collaterali o controindicazioni. A differenza di altri integratori presenti sul mercato, Spirulina Fit si compone di soli ingredienti naturali che sono:

Spirulina: che dà il nome al prodotto stesso, funge da sostegno e ricostituente, stimola il metabolismo e aiuta a dimagrire in quanto blocca la produzione delle cellule adipose

che dà il nome al prodotto stesso, funge da sostegno e ricostituente, stimola il metabolismo e aiuta a dimagrire in quanto blocca la produzione delle cellule adipose Gymnema: accelera il processo metabolico di carboidrati e lipidi in modo da diminuire il senso di fame

Fosfato di calcio: un ingrediente che ha il compito di proteggere le ossa, la pelle e i tendini, oltre ad aumentare l’efficacia dei due ingredienti citati poc’anzi.

Per chi volesse ordinarlo può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto ottimale per favorire il dimagrimento e basta assumerne una o due compresse dopo i pasti con dell’acqua in modo d’attaccare i cumuli adiposi evitando che possano riformarsi in un secondo momento.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è acquistabile nei siti di e-commerce o negozi fisici. Per comprarlo, bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, lasciando i propri dati nel modulo di richiesta, inviare l’ordine e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Spirulina Fit è in vendita al costo promozionale di 49€ per 4 confezioni. Per pagare, ci si può avvalere di Paypal, carta di credito oppure in contrassegno, quindi in contanti al corriere al momento della consegna.