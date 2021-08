Dieta di settembre: come tornare in forma

Dopo gli stuzzicchini, le cene e gli spuntini a base di alimenti grassi e ipercalorici, si è messo su qualche chilo e quale modo migliore per tornare in forma se non seguire la dieta di settembre che comporta una serie di benefici consumando gli alimenti di stagione. Vediamo in cosa consiste e quale integratore è possibile abbinare per dei buoni risultati.

Dieta di settembre

Mancano ormai pochissimi giorni e il mese di settembre sta per arrivare. Questo significa una cosa sola: ripartenze, non solo a scuola o nel lavoro, ma anche una migliore forma fisica dopo i bagordi estivi. È tempo di buoni propositi e la dieta di settembre è il regime da seguire per perdere un po’ di chili in eccesso e rimettersi in forma con una alimentazione più equilibrata e sana.

Per non sentirsi troppo affaticati e appesantiti, è bene cercare di alleggerirsi dai grassi e dalle calorie che si sono consumate in questo periodo lasciandole da parte e dedicandosi a qualche pasto e alimento maggiormente salutare e ipocalorico che aiuti a tornare in forma eccellente. Bisogna cominciare a limitare i condimenti optando per succo di limone o anche le spezie come la piperina e la curcuma che sono anche la base di un buon integratore.

Le spezie sono ottime e considerate una ottima alternativa al burro che è troppo grasso. I carboidrati come il pane e la pasta non vanno del tutto esclusi nella dieta di settembre, ma bisogna cercare di limitarne le quantità e le porzioni in modo da non esagerare troppo. Si consiglia di prediligere alimenti integrali proprio perché ricchi di fibre e aumentano il senso di benessere.

È consigliabile optare per il consumo di frutta e verdura abbondando di questi alimenti. Ottimo consumare la frutta anche come spuntino della mattina e del pomeriggio per allontanare i morsi della fame. Per la verdura, i pomodori, i peperoni, i funghi, la cipolla non possono assolutamente mancare nella dieta di settembre insieme anche al tonno al naturale, carne magra e sogliola.

Dieta di settembre: benefici

Seguire un regime di questo tipo comporta una serie di benefici che sono efficaci, non solo nel dimagrimento, ma che permettono di raggiungere un ottimo stato di benessere. Nella dieta di settembre portare in tavola dei cibi che siano sani e freschi è molto importante. La frutta del mese di settembre contiene tantissime vitamine e antiossidanti.

Consumare determinati alimenti e cibi a pranzo o cena è utile per combattere l’invecchiamento cutaneo, oltre a prolungare i benefici dell’estate e dell’abbronzatura. Infatti, alcuni alimenti come peperoni e carote oppure pomodori, quindi di colore arancione e rosso, oltre a essere indicati per il dimagrimento permettono anche di prolungare l’abbronzatura.

Le pere, per esempio, sono un ottimo frutto da consumare perché regolano il transito intestinale e hanno una azione benefica. Gli alimenti integrali, come i cereali, il pane e la pasta, danno una sferzata all’intestino e saziano favorendo anche la motilità intestinale. In questo periodo si può abbinare alla dieta di settembre anche dell’attività fisica per un dimagrimento rapido e mantenere il fisico tonico.

Non bisogna dimenticare di idratarsi a sufficienza, bevendo almeno due litri di acqua naturale al giorno che depura e pulisce l’organismo dalle scorie e tossine che i vari pranzi ed eccessi hanno causato.

Dieta di settembre: miglior integratore

Dal momento che perdere peso è un processo alquanto complesso, è possibile aggiungere alla dieta di settembre un supporto alimentare che aiuti a favorire il dimagrimento. Il migliore, al momento, tra i vari integratori, è Piperina & Curcuma Plus, notificato dal Ministero della Salute, di origine italiana, della linea Natural Fit e consigliato da molti per la sua efficacia.

Questo integratore permette di massimizzare il metabolismo perdendo peso e calorie. Sazia evitando di potersi abbuffare ai pasti principali della stagione. Migliora la funzionalità epatica e digestiva, oltre a regolare il transito intestinale. Depura e disintossica sia il fegato che i reni, ma anche l’intestino e aiuta a mantenere la forma per vario tempo.

Un integratore efficace e che possono consumare tutti, a eccezione delle donne in gravidanza e dei soggetti che hanno problemi a livello gastro-intestinale. Ne basta una compressa prima dei pasti principali della giornata insieme a un bicchiere abbondante di acqua per ottenere ottimi e importanti risultati, così come consigliano gli esperti. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha nessuna controindicazione o effetto collaterale in quanto contiene elementi naturali, come la piperina che contiene capsaicina e presente nel pepe nero. Molto importante per stimolare il metabolismo e dimagrire rapidamente. La curcuma, una spezia conosciuta come lo zafferano delle Indie, si usa nella cucina orientale, elimina le scorie e le tossine per via del suo effetto detox e disintossicante. Infine, il silicio colloidale che aumenta le prestazioni dei componenti e protegge la pelle, i tendini e le ossa.

Considerando che è un integratore originale ed esclusivo, per cui non ordinabile nei negozi fisici o siti di e-commerce, per comprarlo bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati e inviarlo in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. È possibile comprarlo approfittando dell’offerta di 4 confezioni per 49€ invece di 196 con la spedizione gratis. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere alla consegna.