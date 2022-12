Dieta di Natale: come sopravvivere alle abbuffate

Seguire alcune regole, come il poco uso di condimenti insieme a piatti ipocalorici, aiutano ad arrivare in forma nella dieta di Natale e senza eccessi.

Con le abbuffate, i piatti ricchi di condimenti e di calorie, è inevitabile, in queste occasioni di festa e di convivialità non prendere almeno qualche chilo. Per sopravvivere ai pranzi e ai cenoni, bastano alcuni consigli da seguire nella dieta di Natale per non esagerare troppo a tavola e concedersi qualche sfizio in più.

Dieta di Natale

La tavola ben imbandita, i piatti in attesa di essere assaporati e consumati, i parenti e amici seduti attorno al tavolo, sono gli ingredienti tipici delle festività a cui bisogna aggiungere anche le scorpacciate le leccornie. I bagordi portano inevitabilmente ad accumulare chili in più che si possono eliminare con la dieta di Natale in modo da non esagerare.

Il Natale è una festa, un momento particolarmente atteso che rischia di vanificare i risultati, soprattutto se si sta seguendo un percorso di dimagrimento, che si sono ottenuti fino a ora. Il rischio di prendere peso è assolutamente dietro l’angolo considerando tutti i piatti e le pietanze in tavola, ma con un po’ di indulgenza è possibile evitare di esagerare eccessivamente.

In base a una ricerca che è stata condotta, sembra che quasi il 48% degli italiani, prima del tour force a tavola natalizio che li aspetta, cerca, nei giorni precedenti le feste, di seguire la dieta di Natale stando attenti a cosa mangiare e riducendo le porzioni in modo da non sentirsi troppo in colpa poi il giorno fatidico.

I regimi eccessivamente ipocalorici e troppo rigidi non sono mai consigliati dal momento che rischiano di far cadere maggiormente nella tentazione arrivando così a ingozzarsi più del dovuto. Non bisogna esagerare, non solo a tavola, ma neanche praticare attività fisica in modo eccessivo dal momento che si sovraccaricano i muscoli.

Dieta di Natale: le regole

Per riuscire a vivere serenamente i giorni di festa senza il terrore che l’ago della bilancia possa aumentare, alla dieta di Natale bastano alcune semplici regole e consigli da applicare per sedersi a tavola senza sacrifici o eccessivi sensi di colpa. Secondo gli esperti, bisogna affidarsi al mindful eating che consiste nell’uso di entrambi i sensi ogni vola che si accinge a mangiare e assaporare così ogni pietanza.

In questo modo ci si sazia, si mangia meno e con molta più soddisfazione. Nel caso si fosse esagerato eccessivamente con le portate e i piatti, forse è meglio cercare di darsi una regolata provando a consumare dei pasti leggeri a cena e idratarsi con tè e tisane, oltre che con acqua da consumare fino a 2 litri al giorno.

Nei giorni che precedono le festività, è possibile consumare dei pasti ipocalorici come per esempio un secondo piatto a base di verdure alla griglia oppure al vapore e senza esagerare con i condimenti. Al posto del sale si consigliano delle spezie o erbe aromatiche che non gonfiano e donano un sapore diverso ai piatti.

Si raccomanda, oltre alla dieta di Natale e a una alimentazione sana, un maggiore movimento e attività fisica in modo da compensare i risultati. Una camminata da fare per almeno un’ora insieme ad alcuni sport come la piscina o anche iscriversi in palestra aiutano a recuperare la linea perduta delle feste.

Dieta di Natale: rimedio naturale

