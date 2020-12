Manca poco più di una settimana e il Natale si accenderà di luci e colori. Una festa che porta con sé anche chili in più. Per cominciare ad abituarsi alla tavola imbandita e prepararsi alle abbuffate, la dieta detox è sicuramente un ottimo metodo per stare in forma. Vediamo come fare.

Dieta detox prima di Natale

Con le abbuffate natalizie, quindi tra una fetta di Panettone e una di arrosto di maiale, il rischio d’ingrassare e accumulare chili in più è elevato. Per questa ragione, la dieta detox da seguire prima di Natale si rivela un ottimo metodo per stare in forma evitando di prendere eccessivo peso. Per limitare i danni, una dieta disintossicante utile a eliminare le scorie e le tossine in eccesso ed è sicuramente la scelta migliore per se stessi.

Seguendo questo regime dietetico, si eliminano le tossine migliorando lo stato di forma, in generale. Con questo regime bisogna consumare tantissime fibre e e liquidi, eliminando grassi e proteine che risultano essere particolarmente dannosi. Si consiglia, inoltre, di seguirla, solo per un determinato periodo e sempre su consiglio di un professionista in questo campo.

La dieta detox da fare prima di Natale permette di disintossicare e depurare l’organismo da qualsiasi tipo di tossina presente. In questo modo riuscite a perdere peso rapidamente e facilmente. Una dieta liquida a base di frullati, estratti di frutta, ma anche smoothie con componenti vegetali sicuramente apporta notevoli benefici e miglioramenti al fisico in vista delle feste di Natale.

Chi ha a casa un estrattore ne può approfittare per realizzare tantissimi estratti e succhi a base di frutta e verdura di stagione: dai mandarini alle arance sino al melograno. La dieta detox aiuta a depurarvi e tenervi in forma.

Dieta detox prima di Natale: consigli

Per prepararsi alle abbuffate in vista di Natale e dei pranzi luculliani, seguire una dieta detox può aiutarvi a stare in forma in modo giusto. Bisogna consumare tutti quei cibi detox, ovvero quegli alimenti ricchi di fibre, acqua, sali minerali, a cominciare dalla frutta e la verdura che sono quelli essenziali.

Bisogna eliminare tutti quegli alimenti che sono dannosi per l’organismo, come caffè, alcolici, cibi processati e confezionati, ma anche ricchi di grassi, come patatine, hamburger, coca cola, condimenti, sale, ecc. Cercate di modificare il vostro stile di vita facendo più movimento e attività fisica. Si consiglia di ridurre l’esposizione all’inquinamento ambientale e provare a fare yoga o meditazione per allontanare lo stress.

Bere tantissima acqua è uno dei principi base della dieta detox in quanto aiuta a eliminare le tossine in modo veloce e rapido. Bere e idratarsi nel modo giusto permette di dare alla pelle un aspetto lucente e sano. Si consiglia di cominciare la giornata bevendo un bicchiere d’acqua a digiuno con l’aggiunta di qualche goccia di limone per mettere in moto il metabolismo.

Provate a dormire bene in modo da ottenere un buon riposo rispettando il ritmo sonno veglia. In questo modo, vi riposate e state meglio per affrontare la giornata nel modo migliore.



