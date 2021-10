Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è un personaggio televisivo che tutti quanti conoscono molto bene. Da sempre lotta con i suoi chili in eccesso che finalmente è riuscito a eliminare grazie a una buona alimentazione. Vediamo in cosa consiste la dieta di Mauro Coruzzi in arte Platinette, la sua alimentazione e anche i benefici.

Dieta di Mauro Coruzzi

Mauro Coruzzi è il vero nome di Platinette, un personaggio molto amato e opinionista di varie trasmissioni televisive, oltre che noto conduttore radiofonico. Come ha più volte ammesso, ha sempre lottato con il suo fisico e i suoi chili di troppo, ma grazie alla dieta di Mauro Coruzzi è riuscito a perdere parecchi chili.

Si sa che per tornare in forma è necessario, oltre a una buona alimentazione, anche un cambio nelle proprie abitudini e stile di vita. Mauro Coruzzi lo sa molto bene considerando che il suo regime alimentare gli ha permesso di perdere diversi chili in modo da tornare in buona forma. Un regime non semplice da seguire, ma dagli ottimi risultati.

Da sempre, anche per sua stessa ammissione, ha lottato con i chili di troppo e infatti per la dieta di Mauro Coruzzi è necessario affidarsi a un buon esperto del settore. Un regime accompagnato, non solo da una sana ed equilibrata alimentazione, ma anche da una buona attività fisica in modo da ottenere risultati che siano efficaci, ma anche duraturi nel tempo.

Una dieta che gli ha permesso di perdere tra i 60 e i 70 kg in circa un anno e mezzo. Un regime alimentare diviso in varie fasi con l’obiettivo iniziale di perdere circa 30 kg consumando digiuni depurativi per poi aggiungere, in una seconda fase, dei pasti cremosi e liquidi arrivando infine, in maniera graduale, ad alimenti più sostanziosi per perdere peso in modo salutare e sano.

Dieta di Mauro Coruzzi: benefici

La dieta di Mauro Coruzzi gli ha permesso di ottenere ottimi risultati, non solo da un punto di vista fisico e del dimagrimento, ma ha anche ottenuto una serie di benefici e di progressi ottimali. Innanzitutto, è sempre bene, proprio come ha fatto Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ad affidarsi a un professionista per seguire ogni fase e momento. Al momento ha perso 30 chili.

Un regime ricco di proteine che fanno bene al fisico e all’organismo. Bisogna fare attenzione alle dosi e alle proporzioni. Va benissimo consumare i vari pasti della giornata, ma è importante non eccedere o abbuffarsi come era solito fare il conduttore radiofonico. Oggi afferma di mangiare un po’ di tutto, ma stando bene attento a non concedersi stravizi.

Insieme alla dieta di Mauro Coruzzi, bisogna anche dedicare un po’ di tempo all’attività fisica, quindi sport per bruciare calorie, come la cyclette e la bicicletta che sono le sue attività preferite che gli hanno permesso di tornare in buona forma. Un regime che ha bisogno di attenzione, dedizione e anche molta costanza.

Un regime come quello seguito da Mauro Coruzzi, in arte Platinette, permette di bloccare il senso di fame e quindi saziarsi. Inoltre, grazie a questa dieta di Mauro Coruzzi, il noto conduttore radiofonico ha ottenuto benefici anche in termini di agilità, con uno stile di vita più sano e una salute nettamente migliore.

Dieta di Mauro Coruzzi: integratore

