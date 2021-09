Dimagrire non è così facile, anzi, richiede moltissimo impegno e determinazione, ma per chi ha delle difficoltà e non riesce a perdere peso, può affidarsi alle stelle. Infatti, tra i tanti regimi alimentari è possibile anche seguire la dieta del segno zodiacale che prevede il consumo di determinati alimenti a seconda del proprio segno. Vediamo in cosa consiste e come fare a ottenere ottimi risultati.

Dieta del segno zodiacale

Sicuramente si tratta di un regime alimentare atipico e completamente diverso da altri che solitamente si tende a seguire per dimagrire. La dieta del segno zodiacale si basa infatti sulle stelle per riuscire ad avere un motivo e sprone maggiore per poter perdere peso. Per coloro che leggono l’oroscopo ogni mattina per capire cosa succederà al proprio segno, questa dieta è perfetta.

Un regime che si affida alle stelle, all’oroscopo e agli astri. Ogni segno zodiacale ha un suo regime alimentare e determinati alimenti che sono utili a perdere peso. Una dieta firmata e ideata da Stefano Vighi, esperto del settore che ha anche pubblicato un libro in merito e che consiglia di seguirla per una settimana o al massimo due.

In base a questo regime, ogni segno influisce sulla psiche e le azioni, determinando anche quale tipo di alimenti e di cibi consumare in modo da avere risultati rapidi per il dimagrimento e condurre uno stile di vita maggiormente sano e salutare. In base al proprio segno zodiacale si determina la giusta alimentazione che risulta utile per perdere peso ed eliminare i chili in eccesso.

Per esempio, nella dieta del segno zodiacale, gli appartenenti al segno dell’Ariete che sono coraggiosi e hano idee drastiche possono puntare su un regime di tipo vegano, mentre il Toro che è insofferente alle diete, può optare per la Paleo, per i Gemelli che sono veloci e leggeri la dieta crono in cui si mangia ogni 3 ore è l’ideale. Per ogni segno, è indicato il regime adatto e consono.

Dieta del segno zodiacale: benefici

Seguire la dieta del segno zodiacale può dare ottimi risultati, ma allo stesso tempo apportare i giusti benefici, non solo al dimagrimento, in generale, ma anche all’alimentazione. Da sempre, i pianeti sono legati all’alimentazione influenzano il benessere e anche le emozioni di ognuno. Per cui questo regime alimentare può rivelarsi davvero efficace e utile per coloro che vogliono perdere peso.

Alcuni pianeti sono legati ai cibi e all’alimentazione, per cui risulta che se sono allineati nel modo giusto, significa che il soggetto è un buon mangiatore e tramite l’alimentazione, quindi il consumo di determinati prodotti, possa, non solo perdere peso, ma anche prevenire determinate malattie e patologie. Nel caso i pianeti risultassero essere disarmonici, si rischia di andare incontro a problematiche particolarmente serie.

Mercurio limita il senso di fame evitando di abbuffarsi, quindi dare sazietà nel modo giusto ed equilibrato, mentre Venere è nota per una certa ricercatezza e raffinatezza gastronomica. Marte governa le carni rosse, mentre Saturno rappresenta il digiuno. Prima di fare la spesa o di preparare il pranzo, è sempre bene dare una occhiata agli alimenti che sono maggiormente allineati in modo da aiutare a perdere peso.

Per esempio, Giove aiuta a mantenere sotto controllo il peso, consigliando alimenti che siano adatti a non eccedere senza abbuffarsi o andare oltre. I cibi detox sono particolarmente consigliati, così come quelli che aiutano a sgonfiarsi in modo da perdere peso naturalmente.

Dieta del segno zodiacale: integratore

Per perdere peso in maniera duratura e costante nel tempo, si consiglia di abbinare alla dieta del segno zodiacale, anche un buon integratore e il migliore è attualmente Piperina & Curcuma Plus, un prodotto alimentare a base naturale che è consigliato da esperti e consumatori. Aiuta a perdere peso bruciando le calorie in eccesso e stimolando il metabolismo.

Ha un potere saziante il che aiuta a perdere ulteriormente peso, evita di abbuffarsi ai pasti principali della giornata. Ha un effetto detox dal momento che disintossica e depura il fegato, intestino e i reni mantenendo la forma a lungo. Notificato anche dal Ministero della Salute, in quanto molto efficace e sicuro. Possono assumerlo tutti, eccezione per le donne in gravidanza e chi ha problemi all’apparato gastrointestinale.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Privo di controindicazioni ed effetti collaterali, ha al suo interno elementi naturali che aiutano ad accelerare il dimagrimento, tra cui la piperina che stimola il metabolismo e che permette di perdere peso rapidamente; la curcuma, una spezia nota come lo zafferano delle Indie, si usa nella cucina orientale, è detox e depurante, infatti elimina sia le scorie che le tossine in eccesso e infine il silicio colloidale che protegge la pelle, i tendini e le ossa, oltre ad aumentare i componenti principali.

Si può prendere una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere abbondante di acqua per cominciare a ottenere e verificare i primi risultati utili.

Originale ed esclusivo, non si ordina online o nei negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per cui bisogna compilare il modulo, inviarlo e rimanere in attesa della chiamata di conferma da parte dell’operatore. Il prodotto ha un costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196€. Il pagamento è possibile sia con Paypal, carta di credito oppure contanti al corriere alla consegna.