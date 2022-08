Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, pare essersi lasciato con Chiara Rabbi, la ex corteggiatrice che, alla fine del noto programma di Maria de Filippi, è uscita con lui vestendo i panni della “scelta”.

Attualmente, però, pare proprio che la loro storia d’amore sia giunta al termine: Davide Donadei e Chiara Rabbi non stanno più insieme.

Che cosa sappiamo dell’ex tronista? Scopriamo un po’ della sua vita.

Davide Donadei: chi è, età e lavoro dell’ex tronista

Davide Donadei è nato a Parabita, in provincia di Lecce, il 31 marzo 1995. Oggi ha 25 anni e appartiene al segno dell’Ariete.

Di Davide sappiamo che non ha avuto un’infanzia molto semplice; i genitori, infatti, si sono separati quando lui aveva solamente cinque anni ed è cresciuto insieme alla madre e al fratello.

Del padre Davide Donadei ha raccontato che ha avuto diversi problemi con la giustizia italiana e, come spesso accade in tali situazioni, l’immagine che ne è emersa tra la gente non è stata delle più positive. L’ex tronista ha sentito molto il peso di questa parentesi di vita, tant’è che nel video di presentazione come tronista nel programma di Maria de Filippi, ha confessato di non avere mai conosciuto i genitori delle sue ex fidanzate, proprio a causa della storia del padre e della sua immagine poco “positiva”.

Per quanto riguarda il lavoro, sappiamo che Donadei dedica larga parte del suo tempo al ristorante che ha deciso di aprire tempo fa; si tratta di un locale a cui il ragazzo tiene particolarmente e che rappresenta a tutti gli effetti la realizzazione di tutt i suoi sogni più grandi.

Sicuramente l’occasione che gli ha regalato maggiore successo è stata l’esperienza al programma Uomini e Donne. Qui Davide Donadei ha partecipato come tronista e il pubblico affezionato del programma ha apprezzato molto il suo trono, sia per la sua immagine di ragazzo educato, ricco di valori e rispettoso, sia per l’immagine delle due corteggiatrici che ha portato fino alla fine: Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Entrambe le ragazze, infatti, hanno da subito mostrato un fortissimo interesse nei confronti di Donadei, rimanendo sempre molto rispettose verso il programma e verso tutte le persone che vi lavorano dietro (oltre che davanti).

Alla fine dell’edizione, però, è stata proprio Chiara Rabbi ad avere la meglio e i due sono usciti felici, spensierati e pronti ad affrontare una nuova avventura d’amore insieme. Nonostante il forte sentimento che scorreva tra i loro cuori, Davide e Chiara si sono lasciati e a confermare la notizia è stato proprio l’ex tronista che, sul proprio profilo Instagram, ha voluto chiarire la situazione una volta per tutte: “mi prendo le mie responsabilità” – avrebbe dichiarato.

I problemi di salute di Davide Donadei

Tempo indietro Davide Donadei ha confessato di non essere stato bene di salute; diversi sintomi e il non miglioramento delle sue condizioni fisiche lo hanno portato ad allontanarsi dai social media: aveva bisogno di una pausa totale, nonostante il lavoro fosse sempre molto frenetico.

Se all’inizio i dubbi erano diversi e non si riusciva bene a capire la gravità della situazione, adesso il quadro della sua condizione di salute è abbastanza chiaro: Davide Donadei soffrirebbe di insulina basale alta, il che corrisponderebbe a un “pre diabete“.

Non sappiamo in quali condizioni si trovi adesso l’ex tronista, ma con la cura adeguata e il giusto riposo migliorerà.