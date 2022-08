Tutto su Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ormai ex fidanzata di Davide Donadei

L’esperienza di partecipazione a Uomini e Donne le ha dato una forte spinta verso il mondo dei social. Chiara Rabbi, infatti, ha partecipato al noto programma di Maria de Filippi nelle vesti di corteggiatrice del tronista Davide Donadei, con il quale, alla fine del percorso, è uscita insieme.

Pare però che la storia della giovane coppia sia giunta al capolinea.

Che cosa sappiamo di Chiara Rabbi? Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chiara Rabbi: qualche informazione su di lei

Chiara Rabbi è nata a Roma il 9 luglio 1996 e attualmente ha 26 anni. Capelli castani e occhi celesti, Chiara Rabbi è una ragazza molto semplice e genuina e, stando a quanto successo durante il trono di Uomini e Donne, pare siano state proprio queste caratteristiche a fare breccia nel cuore di Davide Donadei.

Ad ogni modo, non conosciamo molti dettagli sulla sua infanzia e sulla sua vita più in generale; sappiamo, però, che Chiara Rabbi abbia un bellissimo rapporto con il padre e con i nonni (è infatti cresciuta con loro), mentre con la madre i rapporti sarebbero non troppo rosei.

Ama il mare e ama follemente viaggiare e se si volge lo sguardo alla sua pagina Facebook tale elemento viene a galla immediatamente: foto al mare, foto in riva al mare, paesaggi estivi e un sorriso pieno.

Tra le altre sue passioni compare anche lo sport: nel 2017 Chiara Rabbi ha svolto pugilistica e attualmente sappiamo che le piace molto praticare jogging.

Non sappiamo se l’ex corteggiatrice studi o lavori; i suoi profili social non fanno menzioni a nessuno di questi elementi, perciò è una notizia che rimane oscura. L’unica notizia pervenuta è che Chiara Rabbi è la testimonial dello shop di abbigliamento denominato Ad Maiora; il brand in questione, nato a maggio 2020, vende solamente online tutti i suoi capi. Non sappiamo con certezza se la ragazza sia solo la testimonial o se sia, a tutti gli effetti, l’ideatrice del marchio.

L’esperienza a Uomini e Donne

Chiara Rabbi scende a corteggiare Davide Donadei nell’edizione di Uomini e Donne del 2020-2021. Tra alti e bassi e anche a causa dell’altra corteggiatrice, Beatrice Bonocore, i sentimenti di Chiara sono stati molto altalenanti. Alla fine dell’esperienza, però, il tronista Davide ha deciso di scegliere proprio Chiara Rabbi e i due sono usciti dal programma insieme, felici e spensierati.

Recentemente, però, è emersa la notizia secondo cui Chiara Rabbi e Davide Donadei si sarebbero lasciati. La conferma della notizia è arrivata proprio dall’ex tronista, che ha voluto spiegare una volta per tutte la situazione con l’ormai ex fidanzata. Infatti, Donadei avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie in cui racconta che la responsabilità della fine della loro relazione è da fare ricadere interamente a lui. Non sappiamo i motivi concreti che hanno spinto l’ex tronista a fare tale scelta, ma una cosa, arrivati a questo punto, è certa: la coppia Chiara Rabbi e Davide Donadei, nata nel contesto sentimentale di Uomini e Donne, ha visto calare il sipario dell’amore.