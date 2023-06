Maneskin, Damiano tradisce Giorgia Soleri in discoteca. I due però si sono lasciati.

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa è successo.

Damiano dei Maneskin tradisce Giorgia Soleri, ma i due si sono lasciati

Nelle ultime ore sui social è diventato virale un video dove si vede Damiano David, il frontman del gruppo dei Maneskin baciare appassionatamente una ragazza in discoteca. Dal video si vede chiaramente che quella ragazza non è Giorgia Soleri. Poco dopo l’uscita del video sui vari social network è lo stesso Damiano a pubblicare una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram per comunicare a tutti che la sua storia con Giorgia Soleri è giunta al capolinea da qualche giorno. Queste le parole del cantante: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici nell’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Damiano ha voluto dunque chiarire subito la situazione, visto che sul web in molti avevano urlato al tradimento da parte del leader di uno dei gruppi musicali più famosi del momento. La ragazza del video non si ha la certezza di chi sia, è bionda e coi capelli lunghi. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di Martina Taglienti, una modella e amica di Damiano. Restiamo in attesa di ulteriori conferme e sviluppi.

Damiano dei Maneskin e la storia con Giorgia Soleri

A confermare dunque la fine della relazione tra il frontman dei Maneskin e Giorgia Soleri è stato lo stesso Damiano tramite una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram, per smentire le accuse di un tradimento da parte sua in discoteca. Damiano e Giorgia stavano insieme dal 2017, il leader del gruppo dei Maneskin aveva dedicato alla ormai ex fidanzata anche una canzone, “Coraline“. La loro storia è nata con discrezione, infatti la loro prima foto insieme sui social è stata pubblicata dopo ben quattro anni. Nei sei anni passati insieme si sono dati forza a vicenda, e abbiamo visto più volte Damiano commuoversi sul palco cantando “Coraline“, “se senti campane cantare, vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri e lo porta dentro di lei.” Damiano ha partecipato anche a tutti gli eventi di Giorgia, anche se involontariamente è finito per oscurarla visto che tutti i giornali parlavano soprattutto della sua presenza. Giorgia Soleri è una modella, influencer e scrittrice, ha un forte carattere come ha dimostrato su Instagram dove spesso parla di salute mentale e fisica. Giorgia ha sempre affrontato pubblicamente le sue battaglia contro la vulvodinia e l’endometriosi, cercando inoltre di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Giorgia è molto seguita su Instagram, ha infatti ben 816mila follower, oltre a essere una modella di fama internazionale ed essere apparsa nel 2021 nello spot della Birra Moretti. La sua storia con Damiano dei Maneskin ha fatto sognare tanti fan. Non si conoscono al momento i motivi della fine della loro storia d’amore.