Con uno stile sia personale che musicale glam rock, Damiano David è uno dei giovani più amati del momento. Scopriamo la storia del frontman dei Måneskin, la nota band italiana.

Chi è Damiano David

Damiano David, nato a Roma l’8 gennaio 1999, è un cantante italiano, noto per essere il frontman dei Måneskin.

Cresce nella capitale insieme al fratello e ai genitori, entrambi assistenti di volo, che lo abituano fin da piccolo a girare il mondo. Si dimostra da subito estremamente curioso e così si avvicina a diverse discipline tra cui il basket e la musica.

Durante il liceo conosce Victoria De Angelis e Thomas Raggi con cui fonda la band Måneskin a cui decide di dedicare tutte le sue energie. Lascia infatti la scuola, con il pieno supporto della famiglia, e nel 2016 inizia a suonare per le strade di Roma per farsi conoscere.

L’anno dopo partecipa insieme a Victoria, Thomas ed Ethan Torchio, inseritosi alla batteria, al talent show X Factor.

Damiano David e la nascita dei Måneskin

Il gruppo, dopo aver superato le fasi iniziali del programma, ottiene il secondo posto nell’undicesima edizione.

La guida di Manuel Agnelli, il grande successo del programma e la loro grinta li porta ad ottenere da subito grande notorietà. Si fanno conoscere prima con “Chosen”, l’EP che viene certificato da subito doppio disco di platino.

Con l’inizio del 2018 iniziano i primi programmi televisivi, da “Che tempo che fa” a “E poi c’è Cattelan” dove iniziano a farsi conoscere non solo come cantanti. Il 23 marzo di quell’anno il gruppo pubblica il primo singolo in italiano, “Morirò da re”. Per la band inizia ora un periodo di grandi successi, tra cui l’apertura del concerto a Milano degli Imagine Dragons.

Nell’ottobre dello stesso anno esce il primo album in studio, “Il ballo della vita”, da subito amato dal pubblico. Inizia per loro un tour per tutta Europa che li porta a farsi conoscere anche oltre il panorama nazionale. Sarà per il ritorno a casa a conferirgli nuovamente il trampolino di lancio verso il successo mondiale.

Successi lavorativi e personali di Damiano David

Nel 2021 Damiano e gli altri componenti della band partecipano al Festival di Sanremo ottenendo il primo posto con il brano “Zitti e buoni”. Come da regolamento, questa vittoria gli concede di partecipare all’Eurovision Song Contest come rappresentanti italiani. Il gruppo ottiene nuovamente il primo posto e raggiunge un successo strepitoso. Damiano David afferma che

«Questo gruppo è una traduzione della musica del passato nella modernità»

Ed è forse questo senso di nostalgia a conferirgli grande successo e popolarità tra i giovani ma anche i più adulti. La band realizza numerosi brani in lingua inglese, come la cover di “Beggin'” o il brano “I Wanna Be Your Slave”. Questo li porta ad avere grande successo soprattutto negli Stati Uniti dove vengono anche invitati a programmi come “Tonight Show” di Jimmy Fallon. Uno dei grandi traguardi raggiunti dalla band si registra però il 6 novembre 2021, quando aprono il concerto dei Rolling Stones.

Questi traguardi non impediscono però a Damiano di avere anche una vita privata. Il giovane infatti porta avanti dal 2017 una relazione con la modella e divulgatrice Giorgia Soleri. I due sono molto affezzionati ai loro gatti, come evidenziato in diverse intervite dal frontman della band italiana.