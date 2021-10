Il Collegio 6 – come per le altre edizioni – sarà ambientato in un anno del passato e, più precisamente, nel 1977, un periodo storico, quindi, completamente diverso dall’attuale, dove non esisteva lo streaming musicale, ma le canzoni ancora si ascoltavano sui vinili a 45 e 33 giri.

La maggiore curiosità è, però, sicuramente attorno ai ragazzi che parteciperanno e che dovranno impegnarsi al massimo per conseguire il dipoma di licenza media. Tra gli studenti che animeranno Il Collegio 6 c’è anche Cristiano Karol Russo: scopriamo chi è e tutto quello che si può sapere su di lui.

Chi è Cristiano Karol Russo

Di Cristiano Karol Russo sappiamo che ha 15 anni e che è nato e vive con i suoi genitori a San Pietro Vernotico, una località in provincia di Brindisi.

Ha capelli castani e ricci, occhi scuri e porta gli occhiali. Cristiano Karol è un ragazzo che vuole avere mille attenzioni. La madre dice che è molto viziato e, quindi, in casa fa poco e niente.

Tra le sue abitudini quotidiane c’è anche quella di farsi portare la colazione a letto tutte le mattine: una bella tazza di latte che beve con la cannuccia. Insomma, è pigro e ama farsi coccolare!

L’ironia a mille di Cristiano Karol Russo

Cristiano Karlo Russo è un ragazzo che colpisce, in particolare, per la sua simpatia e per l’ironia. Gli piace scherzare su ogni argomento (perfino sul suo funerale!) e ha creato un modo di dire che usa quando deve esprimere un pensiero di meraviglia su qualche avvenimento e cioè “shock-shockissimo-shockante!“.

L’ironia potrebbe essere la sua arma vincente all’interno de Il Collegio 6, è una bella dote che gli permetterà di sdrammatizzare tutto e, magari, potrà essergli utile soprattutto quando si troverà ad affrontare e a dover seguire le varie regole che sono previste per tutti i ragazzi nel collegio. Una tra tutte è quella di dover indossare una divisa.

Cristiano Karol è un gran pettegolo

Un’altra caratteristica di Cristiano Karol Russo è quella di essere un gran pettegolo, ma lo dice lui stesso: è proprio così che si auto-definisce. Ama, quindi, seguire programmi televisivi altrettanto pettegoli. La sua passione, da questo punto di vista, è Barbara D’Urso che ama alla follia e di cui riesce a fare una divertentissima imitazione.

Che cosa potrà portargli la sua partecipazione a Il Collegio 6? Forse i suoi genitori sperano che lo possa rendere più indipendente e meno pigro, ma Cristiano Karol, sicuramente, entrerà nella location del Convitto Regina Margherita di Anagni per divertirsi e scoprire quante sono le situazioni in cui potrà dire che sono “shock-shockissime-shockanti!“.

Leggi anche: Chi è Sara Masserini, la concorrente de Il Collegio 6