Lo sappiamo, social come Instagram e TikTok sono una fabbrica virtuale di tendenze. L’ultima in ordine di tempo riguarda quella sfera di discipline che parlando di crescita personale, stiamo parlando del metodo 369. Se state cercando un modo per riordinare i vostri pensieri e focalizzare i vostri obiettivi con lo scopo di realizzarli, continuate a leggere questo articolo.

Ecco di cosa si tratta e come funziona questa pratica che trae ispirazione dallo studio della fisica e dell’esoterismo.

Metodo 369: le origini della credenza

Il metodo 369 fa parte di tutte quelle discipline incentrate in modo particolare sulla ricerca del benessere psicologico e si ispira allo studio della fisica, strizzando l’occhio anche alla numerologia. Questo esercizio infatti si basa sull’unione di alcuni principi studiati dall’inventore e fisico Nikola Tesla e dal collettivo Abrahm-Hicks.

Il primo credeva che ci fosse una correlazione tra i numeri 3, 6 e 9, che secondo i suoi studi, tornavano ciclicamente a ripetersi. Era quindi fermamente convinto che fossero alla base dell’origine dell’universo. I secondi invece si basano su ciò che si definisce “legge dell’attrazione” e affermano che concentrandosi su un pensiero in particolare, si attirerà energia e ciò a cui abbiamo pensato così intensamente si espanderà fino a manifestarsi e quindi realizzarsi.

Il Metodo 369

Per provare questo metodo vi serviranno solo carta, penna e un luogo tranquillo. Tutto ciò che dovrete fare sarà scrivere ciò che desiderate profondamente, diverse volte durante la giornata. Questo procedimento infatti andrà ripetuto per 3 volte al mattino, 6 al pomeriggio e 9 alla sera (da qui il numero che da il nome al metodo) per 45 giorni consecutivi.

Dal momento in cui sarete pronti a scrivere, avrete a disposizione 17 secondi per manifestare il vostro desiderio. Questo perché secondo alcuni studi il cervello impiegherebbe proprio questo tempo per caricare di energia il nostro desiderio. Si dovrà poi scrivere questo pensiero su carta per tutte le volte che abbiamo elencato poco sopra.

Metodo 369: concentrazione e manifestazione

Per capire al meglio il metodo 369 bisogna porre l’attenzione su due parole in particolare che ritornano spesso nella spiegazione di questo procedimento: concentrazione e manifestazione. Per fare in modo che questa pratica abbia successo bisogna concentrarsi esclusivamente sul pensiero di ciò che desideriamo attrarre e che, in quel momento, è ancora pura energia. La manifestazione invece consiste nel coltivare qualcosa di tangibile attraverso il pensiero positivo e l’intento di agire.

In altre parole, per far sì che questa pratica funzioni dobbiamo predisporci in modo positivo all’universo e, cosa non meno importante, allineare i nostri desideri alle nostre azioni. Doveroso dire che non ci sono evidenze scientifiche sulla efficacia del metodo 369 e in molti esperti si dimostrano scettici. Ma resta il fatto che pensare positivo ci possa porre in una condizione mentale tale da farci sentire in grado di realizzare quelli che sono i nostri obiettivi. Non vi resta che provare per credere!