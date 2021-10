Chi è Sara Masserini, la concorrente de Il Collegio 6

Lo scenario del Convitto Regina Margherita di Anagni sta per accogliere la sesta edizione de Il Collegio. Il docu-reality di Rai 2, che vede protagonisti ragazzi di diverse età alle prese con il diploma di licenza media, inizierà, infatti, martedì 26 ottobre.

La voce narrante di quanto accade in trasmissione sarà quella di Giancarlo Magalli e i professori dovrebbero essere tutti riconfermati. Quello che cambierà rispetto agli anni precedenti è, come sempre, l’ambientazione temporale.

Il Collegio 6, infatti, porterà gli alunni a vivere nell’anno 1977. Come sempre, i ragazzi del cast, una volta entrati nel collegio, dovranno lasciare cellulari, cosmetici, dolci, ecc. e seguire rigorosamente le regole, indossare abiti di quel periodo storico.

Sarà, quindi, interessante scoprire come ognuno di loro, a seconda della propria personalità, vivrà questa esperienza che, alla fine, porterà a conseguire il diploma di licenza media.

Sara Masserini è una delle studentesse che fanno parte di questa edizione 2021: scopriamo chi è, qual è il suo carattere, i suoi gusti, insomma tutto quello che è possibile conoscere su di lei!

Chi è Sara Masserini

Sara è nata a Colzate, in provincia di Bergamo e ha 16 anni.

Si troverà anche lei a vivere secondo lo stile e le abitudini del 1977, un anno in cui non c’era il web e neppure i cellulari, ma in cui, ad esempio, nascevano le prime radio libere.

Sara ha i capelli castani con riflessi rossi di media lunghezza che le mettono in evidenza gli occhi chiari e molto luminosi. Da alcune sue fotografie sul suo profilo Instagram si può notare che porta gli occhiali.

La sua è una bellezza classica e che Sara esprime in modo molto semplice e diretto: alcune sue foto, infatti, sono state scattate mentre è nel verde, tra gli alberi, nella natura.

Da quello che è possibile notare da Instagram, Sara Masserini è anche una ragazza molto dinamica e che ama essere sempre molto attiva. In alcune foto, infatti, si trova a cavallo di una moto: sarà la sua?

Di lei, inoltre, si sa che ama molto nuotare, anzi, il nuoto può essere considerato la sua grande passione e lo pratica da anni, quindi, probabilmente, da quando era bambina. Sempre su Instagram, infatti, si presenta come “Italian swimmer” e cioè “nuotatrice italiana“.

Sara Masserini: il suo amore per la natura e per i viaggi

Oltre all’amore per il nuoto, che è sempre stato il suo grande sogno da portare avanti nella vita, Sara Masserini ama moltissimo anche la natura e stare nel verde. In particolare, pare che abbia un grande amore per la montagna e per i suoi meravigliosi paesaggi.

La sua personalità dinamica e sportiva, però, si esprime anche grazie ad un’altra sua grande passione e cioè quella per i viaggi.

Come si troverà Sara Masserini in un ambiente particolare come quello del collegio? Avrà difficoltà a passare un periodo seguendo le regole che ci sono in quel luogo?

