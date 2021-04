Quali sono le migliori creme rassodanti in commercio e per quali tipi di pelle sono più adatte.

Crema rassodante corpo, mento e collo

Applicare con costanza la crema rassodante su mento e collo ma anche su tutto il corpo è fondamentale per mantenere sempre giovane la propria pelle.

Con il tempo infatti si formeranno delle rughe e imperfezioni sul corpo: un processo inevitabile che si può rallentare usando delle ottime creme rassodanti che diano elasticità alla pelle. Ingredienti come l’acido ialuronico e il collagene sono alla base delle creme rassodanti, che bisogna applicare una o due volte al giorno massaggiandole a lungo con movimenti circolari.

I migliori prodotti per collo e mento

Collo e mento sono due zone del corpo molto delicate, composte da una pelle molto sottile e sensibile.

È frequente l’insorgenza delle rughe in questa zona del corpo, anche in maniera precoce. Le motivazioni sono molteplici: ad esempio, tra le imperfezioni beauty nate con la pandemia, c’è anche il cosiddetto tech neck. L’uso frequente di dispositivi tecnologici che ci fanno assumere una determinata postura con il collo ha portato all’aumento delle rughe in questa zona.

Per contrastare gli effetti del tempo su collo e mento ci sono numerose creme rassodanti.

Il brand Filorga ad esempio propone la sua Lift Structure, una crema che contiene in gran parte collagene e acido ialuronico, sostanze che rimpolpano la pelle. Simon & Tom propone invece una crema effetto lifting che è adatta soprattutto alle donne mature. La crema Rilastil Micrò è adatta alle pelli mature e contiene molta acqua: è quindi perfetta non solo per rassodare ma anche per l’idratazione. Somatoline propone un prodotto Lift Effect adatta non solo a collo e mento ma anche per il seno, ideale in fase di allattamento. Anche Shiseido Bio Performance è un ottimo prodotto, peraltro biologico.

Creme rassodanti per il corpo

Anche il corpo ha bisogno di una buona crema rassodante, da applicare su zone quali i glutei e le cosce in particolar modo e per combattere inestetismi fastidiosi come la cellulite. Tra le migliori creme bisogna citare: Neoline Anti-Cellulite cream, Fiori di Cipria con il suo siero rimodellante corpo e Bionike Defence Body.