Crema contorno occhi: i prodotti da usare

Le occhiaie, le borse e le zampe di gallina sono tra gli inestetismi maggiormente odiati. Per evitare e prevenire la formazione, una crema contorno occhi permette di levigare e rinvigorire questa zona. Scopriamo come sceglierla e i prodotti migliori acquistabili su Amazon.

Crema contorno occhi

Si tratta di una zona particolarmente sensibile e delicata anche perché il contorno occhi ha bisogno di cure che siano specifiche e mirate. Per questa ragione, una crema contorno occhi è il prodotto ideale anche in base a diverse esigenze e bisogni di ciascuno. Le occhiaie, le zampe di gallina sono problematiche che attraversa questa zona.

Prendersi cura di questa zona è importante in quanto può succedere che il tessuto sia meno compatto ed elastico, quindi un prodotto del genere è particolarmente indicato. Non essendoci ghiandole sebacee, è una zona che tende a disidratarsi con rapidità oppure a rilassarsi dall’altro lato. La pelle intorno agli occhi ha bisogno di adattarsi ai vari inestetismi.

Già intorno ai 20 anni bisognerebbe inserire nella propria beauty routine una crema contorno occhi poiché a questa età è bene prendersene cura nel modo corretto. Bisogna tastare la zona con prodotti specifici che siano indicati per la propria tipologia di pelle, ma anche evitare quelli che possano creare allergie o irritazioni.

Le texture leggere come gel e sieri sono indicati soprattutto a questa età per cominciare il proprio trattamento di bellezza. Le più giovani e non solo dovrebbero proteggere la propria pelle dai device digitali dal momento che la luce blu può portare a un invecchiamento cutaneo precoce. È meglio puntare a prodotti che siano ricchi di antiossidanti.

Crema contorno occhi: consigli

Bisogna scegliere la crema contorno occhi a seconda dell’inestetismo che si vuole trattare e quindi la scelta deve essere particolarmente accurata. Una pelle secca per esempio, necessita di una formula maggiormente cremosa e densa, mentre in caso di pelle mista si consiglia di puntare a un prodotto come il gel.

Per le rughe che si possono formare in questa zona, sono consigliati dei prodotti che contengano sostanze antiage come i polifenoli, ma sono ammessi anche la vitamina A, C, ed E. Ottimi sono i prodotti che contengono acido ialuronico dal momento che hanno una funzione sia idratante che rimpolpante.

In caso di un inestetismo come le occhiaie, meglio optare per una crema contorno occhi che intervenga sul microcircolo cutaneo dal momento che la pelle, in questa zona, è particolarmente sottile. In questo caso sono consigliati prodotti e creme a base di flavonoidi che vanno a rinforzare i capillari oppure la vitamina K che tende a chiudere i vasi piccoli quando sono particolarmente dilatati.

Per le borse sotto gli occhi, le creme energizzanti a base di ingredienti naturali come l’escina, la centella, ma anche il gingko sono particolarmente indicati. Ottime anche le maschere in silicone da tenere sugli occhi per un tempo di circa 5 minuti in modo da migliorare questa zona.

Crema contorno occhi Amazon

n prodotto indispensabile nella propria routine di bellezza e disponibile su Amazon con buoni prezzi. Cliccando la foto si notano i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre migliori tipi di crema contorno occhi che sono a base di componenti naturali e scelti tra i più vantaggiosi dalle consumatrici.

1)RoC Retinol Correxzion levigatura delle linee

Una crema anti-età e antirughe che ringiovanisce la pelle conferendole un aspetto diverso soprattutto nella zona del contorno occhi. Agisce in maniera efficace sul gonfiore, rughe e le occhiaie. Illumina il contorno occhi riducendo i segni di espressione. Un trattamento efficace per combattere i segni del tempo.

2)Rilastil Aqua crema contorno occhi

Un trattamento che idrata questa zona e indicato per ogni tipologia di pelle. Si prende cura del contorno occhi idratando e prevenendo la formazione di rughe, occhiaie e borse. Una formula a base di acido ialuronico e ceramidi che lavorano in profondità. Si consiglia di applicarlo mattina e sera massaggiando delicatamente.

3)Starry Eye Duo IMIM crema per gli occhi

Si compone di crema e siero che hanno sia proprietà ristrutturanti che idratanti e prevengono l’invecchiamento cutaneo. Una formula che illumina il viso grazie a ingredienti come il collagene che restituiscono elasticità alla zona. S applica prima il siero e poi la crema. Un prodotto molto delicato ed efficace.

