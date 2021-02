Il contorno occhi è una zona delicata in quanto qui tendono a formarsi le prime rughe d’espressione e i segni dell’invecchiamento, oltre alle borse. Per trattare questa zona, la crema contorno occhi è un prodotto da usare in maniera regolare.

Vediamo quale è la migliore e dove comprarla.

Crema contorno occhi

Si tratta di una zona priva di ghiandole sebacee e con scarsa circolazione, per cui la pelle del viso risulta molto sottile. Per questa ragione, è fondamentale prendersene cura sin dall’adolescenza, quindi intorno ai 20 anni, ricorrendo a una crema contorno occhi che sia specifica per la propria pelle, anche in base alle problematiche che dovete affrontare.

Le occhiaie, le rughe, sono solo alcuni degli inestetismi che interessano questa zona del viso e una buona crema contorno occhi permette di ridurle e alleviarle.

Si consiglia anche di struccarsi sempre prima di andare a dormire in modo da non seccare la pelle e fare in modo che sia morbida e ben idratata. Bisogna saper trattare le varie problematiche con una crema che sia specifica.

Per contrastare e attenuare le occhiaie, si ha bisogno di una crema che attivi il microcircolo. Per le borse sotto gli occhi, i prodotti drenanti o rigeneranti sono sicuramente la giusta soluzione per ovviare a questa imperfezione.

Si consiglia di munirsi di una crema dalle proprietà antiossidanti e ricca di vitamine A, C ed E che combattono i radicali liberi e sono responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Una crema contorno occhi con vitamina B3 illumina questa zona e, di conseguenza la pelle, dandole un aspetto più luminoso. Ci sono delle creme che si applicano soltanto la notte, mentre altre il giorno. Le creme da giorno per questa zona devono avere un assorbimento rapido e bisogna che permettano di applicare il trucco. Optate per creme a base di retinolo consigliate anche per le pelli maggiormente sensibili.

Crema contorno occhi: benefici

In commercio si trovano vari prodotti che aiutano a prendersi cura di questa zona molto delicata del viso. La crema contorno occhi permette di trattare questa area del viso in modo che sia ben idratata e che la pelle abbia un aspetto maggiormente elastico. Optate per creme che abbiano un buon SPF, ovvero Sun Protection Factor, ossia una protezione solare in modo da combattere i segni dell’invecchiamento.

La crema contorno occhi si basa su componenti e ingredienti attivi che apportano una serie di benefici. Prima di tutto, aiutano a idratare e rimpolpare la pelle in modo da ridurre la trasparenza e l’effetto lucido. In secondo luogo, illuminano il viso grazie anche alla stimolazione della microcircolazione.

Stimolano la produzione di due componenti essenziali, quali collagene ed elastina, per cui la pelle risulta molto più elastica. Grazie al collagene e all’elastina, si ha un miglioramento della resistenza della pelle. L’acido ialuronico, un ingrediente di un prodotto del genere, attenua le rughe e trattiene l’umidità in eccesso.

Ci sono anche creme a base di tè verde molto efficaci per combattere le borse e le occhiaie. Il tè verde ha proprietà antiossidanti, quindi riduce il gonfiore e le infiammazioni, oltre a sbloccare i pori. La crema contorno occhi protegge dai danni del sole, dell’inquinamento, ecc.

Crema contorno occhi Amazon

