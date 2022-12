Come eliminare le occhiaie: i rimedi naturali

I prodotti di cosmesi, ma anche i classici rimedi della nonna, insieme a maschere e creme consentono di eliminare le occhiaie in breve tempo.

Sono diversi gli inestetismi e imperfezioni presenti sul volto e che possono causare disagio. Tra queste, vi sono sicuramente le occhiaie che colpiscono sia uomini che donne. In questi paragrafi, è possibile trovare alcuni consigli e suggerimenti riguardo alcuni prodotti su come eliminare le occhiaie in modo naturale.

Come eliminare le occhiaie

Sono inestetismi come le rughe molto comuni sia nelle donne che negli uomini. Per eliminare le occhiaie, è bene prima capire bene cosa sono e poi agire con trattamenti e prodotti specifici che permettano di ridurle in maniera naturale e sana. Tendono a manifestarsi come degli aloni di colore scuro sotto gli occhi.

Possono essere di colore bluastro – viola, grigio – bluastra oppure nere. Alcune volte sono accompagnate anche dalle borse, quindi da un gonfiore sotto gli occhi. Per molti, sono viste come una imperfezione o inestetismo dal momento che conferiscono al viso un aspetto stanco e molto spento.

Le cause per cui compaiono le occhiaie sono varie e tendono a diversificarsi da un soggetto all’altro. Fra i motivi maggiormente dominanti vi è una predisposizione familiare e anche una fragilità capillare congenita. Oltre a queste, vi sono anche altri motivi, come la produzione eccessiva dii pigmentazione della zona sottostante gli occhi.

L’invecchiamento cutaneo e anche l’esposizione ai raggi UV possono influire sulla presenza delle occhiaie. Ovviamente è bene tenere conto di queste cause e fattori che possono inficiare sulla presenza di questo inestetismo e imperfezione che è possibile eliminare con rimedi e metodi naturali.

Come eliminare le occhiaie: consigli

Per eliminare le occhiaie, sono diversi i metodi e rimedi adatti. Proprio per ridurre questo inestetismo, l’industria cosmetica ha pensato a una serie di prodotti come sieri, creme e anche gel da applicare sulla zona interessata. Basta picchiettare con le dita o anche usare degli applicatori roll-on che possono sicuramente aiutare.

L’importante è optare per dei prodotti che contengano ingredienti come bioflavonoidi e vitamina C che permettono di rinforzare il microcircolo oppure sostanze antiossidanti quali la vitamina E o ancora prodotti schiarenti oppure elementi naturali che abbiano proprietà schiarente e decongestionante o che proteggano il microcircolo.

Ci sono poi i classici rimedi della nonna che si rivelano particolarmente efficaci per eliminare le occhiaie come l’impacco freddo da applicare sulla zona interessata che permette di ridurre il gonfiore dovuto a questo inestetismo. Il sonno è benefico: quindi si raccomanda di dormire almeno fino a 8 ore per riuscire a ridurre questa imperfezione.

Un altro rimedio della nonna particolarmente efficace è applicare delle bustine da tè sotto gli occhi. Il tè infatti contiene delle sostanze antiossidanti ce stimolano la circolazione sanguigna permettendo anche di restringere i vasi sanguigni. Bisogna soltanto mettere in infusione alcune bustine di tè e lasciarle raffreddare per poi applicarle sugli occhi per 20 minuti circa. In seguito, basta risciacquare con acqua fredda.

Come eliminare le occhiaie: rimedi Amazon

Per questo inestetismo sul noto e-commerce di Amazon è possibile trovare diverse offerte. Cliccando l’immagine si trovano le promozioni. La classifica qui sotto presenta i tre migliori prodotti tra creme e gel che aiutano a eliminare le occhiaie scelti tra i più apprezzati e desiderati con una descrizione di ogni prodotto.

1)Remescar crema occhiaie e borse

Una crema che aiuta a ridurre le occhiaie e le borse, oltre a rimpolpare la pelle. Si abbina a qualsiasi tipo di trucco e di pelle per una durata di 10 ore. Una crema adatta a uomini e donne e ricca di principi attivi. Dona alla pelle la giusta protezione e cura. Un prodotto di ottima fascia ed efficace per ridurre questo inestetismo.

2)Collagene patch occhi

Un patch, una maschera per occhi che è a base di tè verde che permette di ridurre le occhiaie e si prende cura della pelle delicata intorno agli occhi. Una maschera che si compone di acido ialuronico e altri ingredienti sicuri che donano una maggiore elasticità alla pelle. Ripara la pelle, oltre a essere indicata anche per la fronte, le guance, ecc.

3)Face D – crema contorno occhi

Un trattamento anti-occhiaie nella confezione da 15 millilitri adatta a tutti i tipi di pelle a base di acido ialuronico che dona una pelle idratata e levigata, oltre che fresca. Un prodotto dermatologicamente testato a base di acido ialuronico, elastina e collagene, insieme alla vitamina E dall’azione antiossidante. Non ha parabeni e conservanti.

Tra i tanti prodotti utili a eliminare le occhiaie, anche i migliori correttori che nascondono questo inestetismo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.