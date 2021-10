Amazon Prime Video allarga la sua offerta per il mese di ottobre 2021. La piattaforma di streaming dell’azienda di e-commerce più famosa del mondo infatti, ha aggiornato la sua già vastissima lista con prime e seconde visioni e nuove stagioni tra documentari, film e serie tv.

Ma quali sono le novità più attese? Scopriamone alcune.

Cosa vedere su Prime Video a ottobre 2021: le seconde visioni

Arriva su Amazon Prime Video la trilogia di film con protagonista il comico pugliese Checco Zalone. “Che bella giornata”, “Cado dalle nubi” e “Sole a catinelle” saranno infatti disponibili a partire dal primo ottobre, così come i due film ispirati ad un videogioco, che vedono come protagonista la celebre attrice da Oscar Angelina Jolie, ovvero “Lara Croft: Tomb Raider” e “Tomb Raider: la culla della vita”.

Il 4 ottobre sarà invece il turno di “Genitori vs Influencer”, scritto ed interpretato dal DJ e scrittore Fabio Volo con la partecipazione di Giulia De Lellis, alla sua prima esperienza come attrice per il grande schermo.

Cosa vedere su Prime Video a ottobre 2021: i film in esclusiva

Tra le novità della piattaforma disponibili dal primo ottobre c’è anche “My name is Pauli Murray”, che racconta la storia di un’avvocatessa ed attivista che ha iniziato la sua lotta per l’equità di genere e razza ben prima degli avvenimenti di Rosa Parks. Stessa data anche per “Most dangerous game” in cui il protagonista è un malato terminale che per tentare di prendersi cura della moglie incinta accetta di partecipare ad un gioco mortale. Da non perdere anche “Infinite”, il film in uscita il 7 ottobre con protagonista Mark Whalberg che interpreta un uomo che cerca risposte per tutti quei ricordi che invadono la sua mente senza che si ricordi di averli mai vissuti.

Di tutt’altro genere “Justin Bieber: our world tour”, documentario che racconta da vicino la vita della star del pop, in esclusiva sulla piattaforma a partire dall’8 ottobre. Tra i film più attesi anche “After 3” che prosegue nel raccontare le vicende amorose della coppia composta da Tessa e Hardin. Chi aspettava il terzo capitolo di questo film potrà guardarlo su Amazon Prime Video a partire dal 29 ottobre 2021.

Cosa vedere su Prime Video a ottobre 2021: le serie in esclusiva

Il 4 ottobre sarà anche il giorno dell’uscita della nuova stagione di “The Walking Dead: World Beyond” mentre dovremo aspettare il 15 ottobre per vedere “So cosa hai fatto”, serie tv basata sul celebre romanzo omonimo scritto da Lois Duncan nel 1973 e da cui già nel 1997 era stato tratto un film. Dal 18 ottobre invece sarà disponibile in streaming la seconda stagione di “Motherland: Fort Salem”, serie tv ambientata in un’America dei giorni nostri, ma in un universo alternativo, dove le streghe, scampate allo sterminio secoli prima, affiancano il governo degli Stati Uniti per difendere il paese.

Super attesa anche la serie tv biografica “Maradona: sogno benedetto”, un’esclusiva prima visione che racconta la vita del compianto mito del calcio Diego Armando Maradona.