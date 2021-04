Da Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino a I segreti di Brokeback Mountain: le novità del catalogo Amazon Prime Video tra serie tv e film imperdibili, da guardare comodamente sul divano.

Cosa guardare su Amazon Prime Video maggio 2021

Dopo le interessanti proposte di Amazon Prime Video di aprile 2021, a maggio il catalogo della piattaforma di streaming si arricchisce di nuovi, imperdibili titoli da guardare. Serie tv e film, originali firmati Amazon Prime Video oppure produzioni esterne, alcuni di questi titoli sono attesissimi dai telespettatori. Un esempio? La serie tv Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino che rivisita in chiave moderna il film e il romanzo culto degli anni ’80.

Cosa guardare su Amazon Prime Video maggio 2021: serie tv

La serie tv Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è disponibile su Amazon Prime Video dal 7 maggio. Si tratta di una produzione tedesca Amazon Original che si ispira al romanzo di Christiane F. e al film culto degli anni ’80, riproponendoli in chiave moderna. L’incubo della droga e della prostituzione che affligge un gruppo di ragazzi che vivono a Berlino.

The Underground Railroad, disponibile alla visione sulla piattaforma di streaming dal 14 maggio, è un’altra serie evento. La protagonista è Cora Randall, una giovane ragazza di colore schiavizzata nell’America del Sud prima della Guerra Civile. La ragazza riesce a scappare dalla piantagione nella quale è schiava e deve scappare da un cacciatore di taglie.

Chi ama i thriller non può perdere la serie tv in 10 episodi Panic, tratta da un romanzo di Lauren Olivier. Disponibile su Amazon Prime Video dal 28 maggio, affronta le vicende di un gruppo di ragazzi che devono affrontare una sfida molto ardua per crearsi un futuro. Adatto anche a chi ama il genere distopico.

Veleno è una serie tv particolare. Si tratta infatti di una docu-serie realizzata dall’inviato del programma televisivo Le Iene Pablo Trincia. Il documentario racconta gli eventi degli anni ’90 e della cosiddetta banda dei ‘diavoli della Bassa Modenese’, una setta che avrebbe compiuto violenze su sedici bambini.

Cosa guardare su Amazon Prime Video maggio 2021: film

Se volete optare per un bel film da guardare comodamente sul divano, Amazon Prime Video propone numerose novità nel catalogo di maggio. Tra le produzioni non originali ci sono: I pinguini di Madagascar, disponibile alla visione dal 1 maggio; l’iconico film con Jake Gyllenhaal e Heath Ledger che vestono i panni di due cowboy gay in I segreti di Brokeback Mountain, su Amazon Prime Video dal 1 maggio. Da questa data in piattaforma anche i film Betty Love; Lionheart e Hunger Games: Il canto della Rivolta – Parte 1.

Altro pezzo imperdibile del catalogo è All I know so Far, il documentario sulla cantante rock Pink che sarà disponibile dal 21 maggio su Amazon Prime Video.

Dal 14 maggio invece è disponibile un film da vedere assolutamente. Si tratta di The Nest – L’inganno, con Jude Law e Carrie Coon, che narra gli eventi e le vicende di una famiglia che si trasferisce dagli Stati Uniti a Londra e della loro imminente sfortuna.