La serie record di ascolti Lupin con l’attore francese Omar Sy è sbarcata su Netflix solo l’8 gennaio eppure già si parla di una seconda parte. Quando è programmata l’uscita di Lupin 2 e tutti i dettagli da conoscere sulla serie tv ideata da da George Kay, ispirata alle avventure di Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo.

Lupin Netflix

Dall’8 gennaio 2020 sulla piattaforma streaming Netflix è disponibile la serie Lupin. È divisa in cinque episodi da circa 50 minuti l’uno e diretta da Louis Leterrier, Marcela Said e Ludovic Bernard. La produzione francese vede nei panni del protagonista, Assane Diop, l’acclamato attore Omar Sy. Già star del film Quasi amici dove aveva recitato al fianco dell’attore François Cluzet, Sy dimostra grande talento e praticità.

Lupin ha ottenuto subito un alto numero di visioni, piazzandosi al primo posto tra le produzioni più guardate di Netflix insieme alla serie tv Bridgerton.

Trama

Il giovane Assane, orfano di madre e emigrato dal Senegal in Francia, riceve in dono dal padre un libro sulle avventure di Arsenio Lupin. Il ladro gentiluomo di Maurice Leblanc diventerà una guida e un insegnamento per il ragazzo. In seguito una serie di eventi sconvolgerà la vita del ragazzo.

Il padre verrà ingiustamente accusato dai suoi datori di lavoro di aver rubato una collana dal valore di milioni di euro.

Seppur innocente, l’uomo viene incastrato e si suicida in carcere. Prima però lascia per il figlio una scia di briciole che portano alla verità sulla sua condanna. Assane, diventato ormai adulto, tenta di vendicare suo padre e di scoprire chi c’è dietro la sua morte. Lo fa attraverso una serie di arguzie; di stratagemmi; di colpi e furti (anche al Louvre) ispirandosi proprio alle avventure di Arsenio Lupin, il personaggio libresco che ha rappresentato per lui l’ultimo lascito del padre.

Lupin Netflix 2 uscita

La prima parte di Lupin su Netflix non lascia scampo a ipotesi: la parte 2 si farà. Ciò lo si può dedurre anche dal fatto che quella disponibile dall’8 gennaio si chiama appunto ‘Prima parte’. Resta solamente da risolvere l’importante incognita: quando sarà possibile per gli spettatori vederla? Questo ancora non è dato saperlo. Netflix infatti non ha ancora divulgato i dettagli relativi a Lupin 2. Cercando di stimare una tempistica, i cinque episodi della prima parte di Lupin sono stati girati tra la fine del 2019 e l’estate del 2020. Considerando lo stop delle riprese a causa della pandemia di Coronavirus, probabilmente si potrà vedere la seconda parte della serie tv già entro l’autunno del 2020. Si può anche ipotizzare che il sequel della serie tv sia già in produzione oppure che sia già stato girato e diviso in due parti per ragioni di logistica.