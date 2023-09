Scopriamo insieme cosa dobbiamo aspettarci da The Ferragnez 2 Speciale Sanremo. Un episodio dedicato all’esperienza di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, che comprende anche il famoso litigio con Fedez.

Cosa dobbiamo aspettarci da The Ferragnez 2 Speciale Sanremo

La seconda stagione di The Ferragnez è andata in onda e ora è arrivata la tanto attesa data di uscita della puntata più attesa della serie, ovvero quella dedicata al Festival di Sanremo 2023. Si intitola The Ferragnez: Sanremo Special, episodio in cui viene mostrata tutta l’esperienza di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, in veste di co-conduttrice, al fianco di Amadeus. Una puntata che i fan attendono con grande emozione, anche perché si parlerà della famosa lite tra Chiara Ferragni e Fedez, che ha fatto tanto discutere quando il Festival di Sanremo è andato in onda. Questa puntata speciale sarà disponibile su Prime Video a partire dal 14 settembre. Cosa si devono aspettare i fan da questa puntata speciale?

L’esperienza a Sanremo meritava un contenuto a parte, uno speciale da non accorpare al racconto della quotidianità della famiglia dei Ferragnez. Dopo una preparazione durata diversi mesi, Chiara Ferragni si è cimentata in questa nuova avventura su uno dei palcoscenici più ambiti e amati dello spettacolo italiano. Il racconto di Chiara Ferragni in questo speciale parla proprio della preparazione, dai mesi di lavoro affrontati per gestire un evento così importante, fino alla presenza del marito Fedez al suo fianco. Il cantante è stato a Sanremo non solo per sostenere la moglie ma anche per le puntate speciali di Muschio Selvaggio, il suo podcast, e per salire sul palco come ospite.

The Ferragnez: Sanremo Special: la lite tra Chiara Ferragni e Fedez

Il pubblico è pronto ad intraprendere questo viaggio all’interno dell’esperienza più emozionante della carriera di Chiara Ferragni, insieme a lei e a suo marito, in questa serie tv molto seguita e amata. Uno degli argomenti sicuramente più interessanti per i fan della coppia riguarda il famoso litigio tra Chiara Ferragni e Fedez. Il pubblico vuole scoprire cosa è accaduto dietro le quinte del Festiva, quando si è parlato del litigio che avrebbe minato l’equilibrio della coppia, che per qualche tempo si è mostrata un po’ più distante del solito. Le immagini catturate in quei momenti daranno qualche risposta a tutte le domande e le curiosità dei fan, che hanno sempre voluto sapere cosa è accaduto realmente. Il primo trailer ufficiale è già uscito e ha svelato che si parlerà di questo argomento. “Sapevi quanto ci tenevo, ti avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer” dice Chiara Ferragni a Fedez nel trailer. “Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male” ha aggiunto l’influencer. Queste frasi si sentono nel trailer dello speciale, in cui Fedez ammette di combinare molti guai e di non essere stato particolarmente lucido durante l’esibizione discussa di Rosa Chemical, che lo ha coinvolto e ha scatenato l’ira di sua moglie.