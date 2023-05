Un'uscita col botto, quella di The Ferragnez 2: la second stagione della serie arriva su Prime ma regala attesa per gli altri episodi

La coppia più seguita d’Italia è ufficialmente sbarcata su Amazon Prime Video con la seconda stagione della loro serie. The Ferragnez 2 dal 18 maggio 2023 è entrata a fare parte del catalogo della piattaforma, ma come ormai è stato ampiamente anticipato, mancano all’appello alcuni episodi. «Quando usciranno?» è la domanda che si fanno i fan della serie. Facciamo chiarezza a riguardo!

The Ferragnez 2: quando escono gli episodi mancanti?

Se siete fan di Chiara Ferragni e di Fedez sicuramente non vi sarete persi la grande première del lancio della loro serie, evento straordinario organizzato all’Arco della Pace a Milano.

The Ferragnez 2 è uscito ufficialmente su Amazon Prime Video il 18 maggio 2023 e lo ha fatto con i primi quattro episodi.

Il pubblico, però, sapeva che quei quattro primi episodi non sarebbero stati gli unici a fare parte della seconda stagione della nota serie.

Infatti, per chi ancora non ne fosse a conoscenza, il 25 maggio 2023 usciranno altri tre episodi di The Ferragnez 2, ma le sorprese non sono comunque ancora finite.

Dopo l’estate (si pensa verso settembre 2023) uscirà anche un episodio speciale dedicato all’avventura di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023. Per quest’ultimo in particolare c’è tanta attesa: sarà che durante la kermesse sanremese i Ferragnez sono stati protagonisti di gossip, possibili crisi e discussioni amorose? Chissà. In ogni caso dopo l’estate il pubblico potrà vivere tutte le emozioni di quel periodo intenso.

Di che cosa parla la seconda stagione di The Ferragnez?

La serie-tv Prime Video The Ferragnez 2 racconta al pubblico moltissimi dettagli (anche privati) di una delle coppie più seguite del panorama social. Chiara Ferragni e Fedez si mostrano ancora più nel dettaglio rispetto alla stagione precedenti e sono già molti i commenti secondo cui la seconda stagione sia molto più “intensa” rispetto alla prima. Sarà forse anche per le tematiche trattate: la malattia di Fedez e il conseguente approccio della coppia alla stessa, le crisi di coppia vissute ben prima del Festival di Sanremo 2023. Insomma, Chiara Ferragni e Fedez si sono aperti alle emozioni in modo molto più ampio e coinvolgente, rendendo la narrazione della serie-tv sinceramente più autentica, seppure con la presenza delle telecamere sempre accese.

Dove vedere The Ferragnez 2?

Il progetto seriale della coppia dei Ferragnez è sbarcato sin dalla prima stagione su Prime Video. La piattaforma è legata ad Amazon e si tratta semplicemente di una delle grandi possibilità che il sito offre. Per potere vedere The Ferragnez 2, dunque, è ovviamente necessario iscriversi al servizio Prime di Amazon, pagando una certa somma o al mese, o annuale. Prime regala agli utenti iscritti diverse possibilità: oltre a potere accedere alla vastissima biblioteca virtuale contenente decine e decine di film, di serie, di documentari etc, Prime dona anche diversi vantaggi a livello di acquisti.

Se non volete perdervi la grande seconda stagione di The Ferragnez, non vi resta che iscrivervi alla piattaforma e addentrarvi nel magico mondo dello streaming. In attesa dell’uscita degli altri episodi della seconda stagione, The Ferragnez 2 è già presente con i primi 4 episodi: buona visione!