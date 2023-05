The Ferragnez 2: anticipazioni e curiosità

La seconda stagione della serie tv The Ferragnez sta per debuttare su Prime Video, dopo il grande successo del primo capitolo. Scopriamo insieme anticipazioni e curiosità sulla coppia più social e più seguita d’Italia.

The Ferragnez 2: le anticipazioni



La seconda stagione di The Ferragnez è pronta a debuttare su Prime Video, dopo il grande successo del primo capitolo. Una nuova stagione che porterà di nuovo tutti i fan all’interno della casa e della vita privata e professionale di Chiara Ferragni e Fedez. La serie tv è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 18 maggio 2023. In questa data usciranno i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi tre che usciranno il 25 maggio. Grazie al docu-reality The Ferragnez, pubblico e fan hanno imparato a conoscere meglio la coppia, non solo sui social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro vita professionale e anche della loro vita privata, della loro quotidianità. Chiara Ferragni e Fedez torneranno dopo il grande successo della prima stagione, pronti a raccontare nuove sfide e nuovi traguardi e a raccontare il loro rapporto come giovane coppia di genitori. Hanno accettato con grande coraggio di mettersi a nudo, scavando in fondo a loro stessi e aprendo le porte della loro vita privata agli spettatori. Uno degli argomenti che saranno trattati nella nuova stagione riguarda la malattia di Fedez e l’impatto che ha avuto sulla sua vita e su quella della sua famiglia. Dopo l’estate, inoltre, sarà disponibile anche The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo.

The Ferragnez 2: le curiosità



L’annuncio di The Ferragnez 2 è stato dato proprio da Chiara Ferragni e Fedez, a giugno 2022. Una notizia arrivata dopo il successo di Love Mi, il concerto di beneficenza che si è tenuto in Piazza Duomo a Milano, fortemente voluto proprio da Fedez e J-Ax. Il pubblico ritroverà la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, tra lavoro e momenti quotidiani, in compagnia di parenti, amici, colleghi e ovviamente dei meravigliosi figli Leone e Vittoria. “Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia. l nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano più privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali” ha dichiarato Chiara Ferragni. “Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite. Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro” ha aggiunto Fedez. Chiara Ferragni e Fedez recentemente hanno vissuto un momento particolare delle loro vite, legato alla malattia del rapper. Un percorso emotivamente complicato, che la coppia ha scelto di condividere con i fan.