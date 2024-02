Dopo la rottura con Elio Lorenzoni, ecco che Belen Rodriguez pare abbia un nuovo fidanzato, ovvero il cestista argentino Bruno Cerella. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Bruno Cerella, chi è il nuovo fidanzato di Belen? Figli, età

Belen Rodriguez, dopo la rottura con l’imprenditore Elio Lorenzoni, con cui sembrava dover convolare presto a nozze, pare abbia un nuovo fidanzato. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato la showgirl argentina in compagnia di una sua vecchia fiamma, ovvero il giocatore di basket Bruno Cerella. Bruno è nato a Bahia Blanca, Argentina, il 30 luglio del 1986 e ha quindi 37 anni. E’ alto un metro e novantaquattro centimetri e gioca come ala piccola, ma può giocare anche come guardia. Al momento gioca nelle Blu Basket 1971 di Treviglio. Nel corso della sua carriera come cestista ha portato a casa diversi successi, tra cui una Supercoppa, due Coppa Italia e due campionati nazionali. Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato Bruno Cerella ha avuto una relazione con Emilie Naf Naf, ex moglie del calciatore francese Jeremy Menez e poi con la giornalista sportiva Eleonora Boi. Bruno Cerella non ha figli. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha quasi 63mila follower.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella: gli indizi sulla storia d’amore

Come abbiamo appena visto, dopo la fine della relazione con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha voltato pagina con un suo connazionale, ovvero il cestista Bruno Cerella. I primi indizi sulla presunta relazione sono stati social. La showgirl argentina aveva infatti condiviso la foto di un quadro e, lo stesso giorno, anche Cerella ha postato una foto fatta proprio davanti a quello stesso quadro. Il settimanale Chi poi, come detto, li ha paparazzati insieme, durante una serata a Milano, alla festa di una amica. Questo si legge su Chi: “non vedevamo la showgirl così sorridente da mesi. Poi, dopo essere usciti insieme dal locale, si sono diretti a casa del ragazzo.” Belen sarebbe poi stata riaccompagnata a casa da Cerella la mattina seguente. La Rodriguez ha poi condiviso una storia con una foto della festa, con accanto Bruno Cerella. Il cestista e Belen in realtà sono già stati insieme diversi anni fa, era il 2018 dopo la fine della relazione tra la showgirl e Andrea Iannone. Il settimanale Chi racconta che Belen non ha mai dimenticato il bene ricevuto proprio da Cerella. Ancora non ci sono state né conferme né smentite da parte dei due diretti interessati. Né si è mai saputo perché Elio Lorenzoni sia improvvisamente sparito dalla vita dell’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales”, anche perché i due sembravano una coppia solida, tanto che erano pronti a sposarsi. Vedremo se Belen dirà qualcosa in merito e se confermerà che nella sua vita adesso c’è un nuovo amore.

