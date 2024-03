Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. Come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati?

Dopo pochi mesi insieme pare proprio essere finita la relazione tra la showgirl svizzera Michelle Hunziker e il noto osteopata romano Alessandro Carollo. E’ stato il settimanale Chi ha lanciare il gossip secondo cui appunto i due si sono lasciati. Recentemente Michelle Hunziker era stata prima in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager, poi in un agriturismo in Italia, sempre con le figlie e la manager e, entrambe le volte, senza l’osteopata. Questo aveva già fatto pensare i più che tra i due ci fosse qualcosa che non andava. Inoltre, in una intervista sempre di Chi, l’ex moglie di Eros Ramazzotti non aveva voluto rispondere ad alcuna domanda su Alessandro Carollo, anzi aveva dichiarato che stava vivendo una fase delicata con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote e il lavoro ed era per lei un momento nel quale non si voleva esporre. Tutto questo sembra proprio confermare la fine della relazione. Ma, come mai la storia è finita? A quanto pare il motivo sarebbe la distanza, lui vive a Roma, lei a Milano, oltre al fatto che la priorità di Michelle sono le figlie, in particolare Sole e Celeste che sono ancora piccole, mentre Aurora è già mamma e indipendente. Quindi, dopo pochi mesi insieme, pare proprio che la storia tra Michelle e Alessandro Carollo sia terminata. Vedremo se uno dei diretti interessati confermerà o meno la notizia.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: la storia d’amore

Dopo la fine prima del matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti, da cui è nata Aurora, poi con l’imprenditore Tomaso Trussardi, da cui sono nate Sole e Celeste, Michelle Hunziker sembrava proprio aver ritrovato la felicità in amore accanto al noto osteopata 41enne Alessandro Carollo. La loro relazione è stata ufficializzata la scorsa estate, con una foto dove si vedevano entrambi sorridenti durante una gita in montagna. I due, anche nelle foto successive, sembravano davvero molto innamorati, tanto che Carollo, lo scorso mese di novembre aveva scritto queste parole rivolte proprio a Michelle: “sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove. Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre ‘na palla de foco’”. Adesso invece sembra tutto terminato. La distanza, come detto in precedenza, sembra essere il motivo principale della fine della relazione tra i due, oltre al desiderio di Michelle Hunziker di dare la priorità alle sue figlie. Aspettiamo ovviamente la conferma ufficiale della fine della relazione tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo.

