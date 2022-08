Elettra Lamborghini sta facendo letteralmente impazzire grazie al suo caschetto lungo e ai suoi look unici.

Long Bob, tendenza dell’estate: l’idea di Elettra Lamborghini

Si tratta di una vera e propria conferma. Il long bob è sicuramente il taglio di capelli dell’estate 2022, una vera e propria tendenza. Un taglio indispensabile durante i mesi estivi, scelto dalla maggior parte delle donne, e completamente amato da tutti, famose e non. Le star di tutto il mondo non riescono a fare a meno del taglio long bob, che sfoggiano in tantissime occasioni, con stili e acconciatura diverse.

Una vera e propria fanatica di questo taglio è sicuramente Kim Kardashian, ma a lei si aggiunge anche Elettra Lamborghini. La Twerking Queen, che sta facendo ballare tutta l’Italia, ha anche scelto il taglio dei capelli del cuore, che le sue fan, e non solo, apprezzano e vogliono copiare. Dopo anni in cui ha tenuto la chioma lunga, la cantante è passata ad un taglio molto più maturo e anche molto più elegante.

Una scelta che ovviamente non ha intaccato la sua continua voglia di sperimentare, di giocare con gli stili e di mostrarsi sempre diversa e sempre appariscente. Ha scelto il long bob, ma lo ha già stravolto con mille acconciature diverse, dalle onde naturali al top knot con le trecce. Elettra Lamborghini ha un’idea sempre originale per il suo taglio di capelli.

Le versioni di long bob di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha scelto il long bob, ma ha deciso anche di adattarlo ai suoi look e di rivoluzionarlo continuamente. Tra le acconciature che ha scelto ci sono: