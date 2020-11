Sembra quasi impossibile, ma seguendo alcuni piccoli accorgimenti si può dimagrire in modo sano e veloce, senza mettere a rischio la nostra salute. Anzi, al contrario i benefici saranno molti e non saranno visibili solo sulla bilancia. L’importante però è mantenersi costanti, altrimenti più si commetteranno i così detta “sgarri”, più i risultati tarderanno ad arrivare.

Come dimagrire in modo sano e veloce

Per dimagrire in modo sano e veloce bisognerà fare due semplici ma importantissime cose. Cambiare le proprie abitudini alimentari e mantenersi in movimento quotidianamente. Ovviamente mantenendo una certa costanza. Ma andiamo più nel dettaglio e scopriamo come fare passo per passo.

Routine di esercizi

Non si può certamente pensare di dimagrire se si tende a condurre una vita sedentaria. L’esercizio fisico è molto importante per il mantenimento della propria salute e della propria linea. Basteranno poche ore al giorno in cui svolgere esercizi aerobici molto semplici. Più ci sentirà allenate poi, più si potrà allungare la sessione di allenamento, spezzandola magari in due volte al giorno.

Prendersi del tempo da impiegare in una camminata in casa o nel proprio quartiere, o in qualche esercizio fisico ci aiuterà a riattivare il nostro metabolismo e quindi a perdere peso più velocemente.

Le alternative tra cui scegliere sono molte, su Internet o tramite le app del nostro smartphone si trovano tantissimi esercizi da seguire o se si desidera avere una guida che controlli i nostri progressi, si può pensare a qualche corso online.

Meditazione

La meditazione è tanto importante quanto lo è l’esercizio fisico. Uno stile di vita sano infatti dipende molto anche dai livelli di stress che riusciamo a scaricare, dopo averli accumulati durante la giornata. Preparate un ambiente privo di distrazioni, qualche candela profumata o in alternativa l’incenso e della musica rilassante di sottofondo, che richiami i rumori della natura.

Scegliete un percorso di yoga adatto allo scopo e imparate a sgombrare la mente.

La meditazione vi aiuterà anche a rieducare le vostre volontà e quindi a resistere alle voglie di cibo improvvise.

Dieta equilibrata

Una dieta sana ed equilibrata è un fattore imprescindibile per perdere peso velocemente senza rischiare ripercussioni sulla nostra salute. Si dovranno prediligere gli alimenti più naturali possibili, privi di conservanti e zuccheri e sale aggiunti. Frutta e verdura fresca non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta e si dovranno sostituire le farine bianche con quelle integrali, sia per quanto riguarda il pane sia per quanto riguarda la pasta e il riso. Ovviamente bisogna scordarsi il così detto comfort food, come panini farciti delle salse più disparate e bibite dolci e gassate.

Fortunatamente però, le alternative sfiziose con cui sostituire i pasti golosi a cui siamo abituati non mancano, si tratterà solo di avere pazienza nel rieducare non solo il nostro fisico, ma anche la nostra mente, a mangiare sano.