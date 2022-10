Il 18 ottobre 2022 parte la nuova edizione de Il Collegio 7: tantissime le novità in campo docenti, con addii e new entry all’interno di un nuovo anno, il 1958.

Nuovi studenti e nuove studentesse, ma anche nuovi professori e nuove professoresse: vediamo insieme il nuovo corpo docenti della nuova edizione del docureality di Rai 2.

Il corpo docenti si rinnova: chi saranno i professori e le professoresse?

Il Collegio 7 cambia ambientazione, cambia alunni e alunne e, a grande sorpresa, cambia anche il corpo docenti. Oltre ai nuovi 20 volti che vestiranno i panni degli studenti e delle studentesse, c’è un grande cambiamentO anche per quanto riguarda i nomi dei e delle docenti del docureality.

Dopo la riconferma di Paolo Bosisio nel ruolo di Preside della struttura, quello di Andrea Maggi come professore di italiano e quello dei sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caremoli, ci sono volti che non vedremo più.

Non vedremo più la Prof.ssa Petolicchio, il Prof. Luca Raina e il Prof. Alessandro Carnevale: ma chi subentrerà al loro posto?

Tra le new entry del corpo docenti troviamo Marie France Baron, Prof.ssa di Lingua Francese. Baron, infatti, prima di trasferirsi in Italia, ha lavorato come docente presso l’Università Rouen Normandie, in Francia. Dal 2015 lavora nella scuola civica di Sesto San Giovanni.

Un’altra Prof.ssa entrerà a fare parte della nuova edizione de Il Collegio 7: il suo nome è Beatrice Fumagalli e insegnerà Storia e Geografia.

La professoressa è laureata alla Guglielmo Marconi di Milano e oltre a fare la supplente è anche un’esperta content creator!

Si occuperà invece di numeri, di formule e di questioni scientifiche il Professore Giovanni Belli, il nuovo docente di Matematica e Scienze. Stando a quanto compare sul web, pare che Belli insegni allo IAL Lombardia Srl Impresa Sociale di Saronno: come se la caverà con i nuovi studenti del Collegio?

La cattedra di Disegno e di Educazione Artistica sarà affidata al Prof. Guido Airoldi, esperto d’arte e personalità molto conosciuta sia in Italia, sia all’estero. Ha esposto in grandi città e si è laureato alla Academy di Brera.

Rimanendo nel campo delle materie più creative Alberto Zanetti sarà il nuovo Prof. di Canto. Nella vita fuori da Il Collegio, infatti, Zanetti è un baritono professionista!

Sapevate che tra le materie proposte nella nuova edizione c’è anche quella di Dattilografia? Ebbene sì, la materia in questione sarà insegnata dal Prof. Andrea Zilli, docente del Ministero della Pubblica Istruzione più giovane d’Italia.

Andrea Maggi invece sarà il nuovo Prof. di Italiano; Maggi ricopre tale ruolo anche fuori da Il Collegio ed è forse uno dei docenti più severi e determinati dell’edizione.

Educazione Fisica è affidata invece al Prof. Mauro Simonetti, allenatore europeo della Federazione Ginnastica Italiana e tecnico di Judo 4° Dan.

Infine, ma non per importanza, ci sarà la parte laboratoriale del Collegio, affidata alla Prof.ssa Annalisa Bufacchi.

Il Collegio 7 è in arrivo martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2 a partire dalle 21.25: che cosa accadrà nella nuova edizione ambientata nel 1958?