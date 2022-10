La nuova e settima edizione de Il Collegio inizierà il 18 ottobre 2022 e verrà trasmessa su Rai 1. Samuel Rosica farà parte del gruppo di allievi. Chi è? Come se la caverà?

Samuel Rosica: chi è?

Samuel Rosica ha 14 anni e viene da Bitonto, un paese della provincia di Bari.

Si definisce un po’ matto perché fa tante bravate e fa casino. Per lui a scuola ci si diverte e basta. Infatti ha preso 56 note e per questo è stato anche sospeso. Frequenta l’istituto agrario per poi dare una mano al padre che fa l’imprenditore dell’olio. Nel tempo libero, fa il dj e suona per qualche evento. Riesce ad avere tutto quello che chiede. Il padre dice ‘Samuel è come l’acqua del mare, c’è da impazzire’.

Parteciperà alla nuova edizione de Il Collegio 7. Riuscirà a rispettare le regole?

Samuel Rosica parteciperà a Il Collegio 7

Il Collegio 7 verrà trasmesso su Rai 1 dal 18 ottobre 2022.

La data di inizio ufficiale avrebbe dovuto essere il 27 settembre 2022 ma hanno rimandato. Da questo giorno però sarà possibile guardare le selezioni degli alunni. I ragazzi sono venti divisi tra maschi e femmine. Conosciamo già i loro nomi: Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia. Loro saranno i nuovi partecipanti e dovranno riuscire ad acquisire la licenza media. L’ambientazione è il 1958, anno di grande cambiamento per l’Italia. Tutto verrà seguito dai professori e dai sorveglianti. Quello che succede all’interno del Convitto Nazionale Regina Madre verranno raccontati dalla voce narrante di Nino Frassica. Come se la caveranno?