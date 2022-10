La settima edizione de Il Collegio andrà in onda dal 18 ottobre 2022 su Rai 1. Il programma molto amato dai più giovani è pronto ad accogliere gli allievi che dovranno riuscire a prendere la licenza media. Tra questi c’è Giulia Wnekowicz.

Giulia Wnekowicz: chi è?

Giulia Wnekowicz è una ragazza di 14 anni che viene da Figline Valdarno che si trova in provincia di Firenze. Parla cinque lingue per via dei parenti sparsi per il mondo: i nonni sono russi, i bisnonni asiatici. Si considera una vera e propria cosmopolita. La sua passione più grande è la magia e si destreggia tra mazzi di carte e cubi di Rubik. Il suo sogno è quello di studiare oncologia pediatrica e di salvare la vita a molti bambini.

A scuola è molto brava ma anche casinista. Difende sempre le sue compagne e i suoi diritti. La mamma la definisce raggio di sole. Giulia sarà un’allieva de Il Collegio 7. La mamma dice che vivendo l’esperienza dei nonni possa capire meglio le scelte che ritengono siano migliori per il suo futuro.

Giulia Wnekowicz farà parte de Il Collegio 7

La nuova edizione de Il Collegio 7 inizierà martedì 18 ottobre 2022. Le selezioni degli allievi saranno disponibili dal 27 settembre, tutti i giorni, per cinque minuti su Rai 1. I ragazzi sono venti: 11 maschi e 9 femmine. I loro nomi sono già noti e troveremo: Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia. Ci sarà una nuova voce narrante. Di chi sarà? Inoltre l’ambientazione porterà a un cambio di professori e di materie. Ma quale sarà? Il 1958, anno di grandi rivoluzioni per il nostro Paese. Gli allievi dovranno rispettare le regole e i professori. Ce la faranno?