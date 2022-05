Clarissa Selassiè sparita dai social: il motivo

Clarissa insieme alle sorelle Lulù e Jessica è stata una dei personaggi più apprezzati e chiacchierati dell’ultima edizione del GF Vip. I giorni passati nella casa hanno portato indubbiamente le tre principesse etiopi dritte al cuore di milioni di giovani e anche dopo la fine del cammino il pubblico non smette di mostrare loro affetto.

Nelle ultime ore però Clarissa sarebbe misteriosamente scomparsa dai social.

L’operazione di Clarissa

La più piccola delle Selassiè ha spiegato ai propri follower le ragioni del suo momentaneo allontanamento dai social. Lo scorso Lunedì 16 maggio 2022 la ragazza si è infatti sottoposta ad un intervento al seno presso L’Istituto Estetico Italiano di Roma.

Le parole ai fan

Queste le parole con le quali la principessa ventenne ha annunciato la notizia tramite alcune stories: “Questa operazione mi ha veramente cambiato la vita, sono molto molto felice.

L’insicurezza non mi permetteva di sentirmi me stessa al 100%”.

Il compleanno non festeggiato

Proprio a causa di questo intervento al quale Clarissa si è sottoposta ieri la principessa non ha potuto festeggiare il suo ventesimo compleanno. Al momento la ex gieffina dovrà ancora stare a riposo per non ostacolare il decorso dell’operazione. Presto però arriverà l’occasione per la grande festa.

