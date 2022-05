Beatrice Vendramin è un’attrice, cantante e modella italiana giovanissima. Punto di riferimento della generazione Z e classe 2000, ha catturato il cuore di Fred de Palma. Scopriamo chi è Beatrice Vendramin.

Chi è Beatrice Vendramin

Carriera e biografia

Nasce nel 2000 nel piccolo comune di Carinate di Brianza il 15 giugno. Muove i primi passi nella moda a soli 4 anni come protagonista di servizi fotografici e cataloghi e riviste. Continua a studiare presso il liceo linguistico a Como e inizia ad avere successo grazie a soli 15 anni grazie alla serie Disney Alex&Co, serie tv situational comedy che la rende una star.

Non a caso i suoi profili social sono seguiti soprattutto da giovani come lei e ha circa 1 milione di followers.

La ragazza ha poi partecipato ad altre serie e fiction: come L’isola di Pietro, con Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis, in cui interpreta Vanessa Silas, figliastri di Giulia Canale e Non dirlo al mio capo 2 nel ruolo di Aurora, con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Al cinema invece ha lavorato in Come diventare grandi nonostante i genitori, al fianco di Giovanna Mezzogiorno e Margherita Buy per la regia di Luca Lucini.

Pubblica nel 2017 anche un libro, intitolato I piedi per terra, la testa nel cielo, dedicato alle sue fan e in cui parla della propria vita e dei suoi principi. Nel 2021 è stata una delle protagoniste della campagna Primavera-Estare #LOVEALLYOURVARIUS, una campagna del brand Stradivarius per la diversità individuale. Come ambassador la modella ha collaborato con il brand per tutto l’anno.

Sempre nel 2021 ha lavorato anche a La regina di cuori, un film drammatico in cui la protagonista è costretta a rivivere tutti i giorni lo stesso incubo legato al passato, in cui deve sfidare la Regina di Cuori. Nel 2022 l’abbiamo visto sul secondo red carpet del Festival di Cannes 2022, mentre nel 2019 l’abbiamo già vista il terzo giorno al Festival di Venezia.

Vita privata

Prima era fidanzata con Ludovico Dagnoni. Ora invece fa coppia con Fred De Palma, più grande di dieci anni. I due si sono conosciuti nel 2019, dopo che lui aveva rotto con la fashion blogger Valentina Fradegrada dopo una relazione di due anni. Vediamo molte foto di coppia sia sui social di lei che di lui.

Ha posato per una cover di Gioia e dice di amare moltissimo la musica e sa suonare il pianoforte. Ha rivelato che i suoi attori preferiti sono Leonardo Di Caprio, Julia Roberts, Margot Robbie.