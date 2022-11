Per allontanare le cimici da casa bisogna prestare attenzione ad alcuni accorgimenti e adottare delle prevenzioni come le zanzariere.

Molto odiate e temute, le cimici giungono nelle nostre case e in cucina con l’approssimarsi dell’autunno rimanendo quasi fino a dicembre inoltrato. Per poterle allontanarle, possibilmente senza l’uso di veleni o insetticidi, sono diversi i rimedi e le soluzioni naturali da adottare per garantire la sicurezza dell’ambiente libero da questi insetti.

Cimici in casa e in cucina

Sono insetti di dimensioni piccole, ma molto fastidiose e presenti sia nelle nostre case che in cucine in alcuni periodi dell’anno. Solitamente le cimici arrivano tra la fine di agosto e gli inizi del mese di settembre ad aggirarsi per gli appartamenti dove trovano rifugio e riparo dal cambiamento delle temperature.

In casa cercano sicuramente fonti di calore e infatti è assolutamente possibile trovarle nei pressi di luci e fonti di calore, come vicino ai termosifoni dove possono trovare riparo dall’abbassamento delle temperature e dal freddo. Sono facilmente riconoscibili per via del loro sbatacchiare continuo o del loro ronzio nei dintorni della luce.

Tendono a svernare nei rifugi più caldi, soprattutto in zone e punti di accesso come gli infissi, le tapparelle e le soffitte, oppure sono presenti negli intercapedini delle nostre case. Inoltre, le cimici sono in grado di mimetizzarsi perfettamente tra le piante, considerando anche il loro colore verd per poi infilarsi in varie fessure.

Possono anche entrare in casa o in cucina dalla biancheria e dai panni stesi ad asciugare fuori al sole. Nel momento in cui si accolgono e si portano in casa, le cimici arrivano e tendono a diffondersi in varie stanze.

Cimici in casa e in cucina: consigli

Per evitare di avere le cimici in casa e in cucina bisogna adottare alcuni accorgimenti e prevenzioni per scacciarle. Bisogna cercare di tappare tutte le vie di accesso, che siano porte o finestre, magari con delle zanzariere oppure con rimedi naturali che sono considerati dei repellenti adatti per allontanarle poiché non li sopportano.

Alle porte sono poi necessarie delle fascette in gomma che impediscono l’ingresso in casa a questi esseri. A questi insetti bastano davvero pochi centimetri per accedere alla casa e bisogna anche controllare aree quali il bagno e la cucina soprattutto le tubature o alcuni varchi che possono essere il loro lascia passare.

Nel caso di tubature o altri varchi, è bene chiudere ogni zona con del silicone o dello stucco. Si consiglia di controllare anche molto bene la biancheria dal momento che le cimici sono amanti dei tessuti, soprattutto materassi, lenzuola e divani. Fare poi un lavaggio della biancheria casalinga, soprattutto dei materassi.

Dal momento che questi insetti amano nascondersi in luoghi difficili da raggiungere o invisibili, è anche bene controllare sia dentro gli armadi che i comodini pulendo molto bene queste zone con una soluzione a base di acqua e aceto che aiutano a debellarle. sono poi diversi i rimedi naturali come l’aglio da collocare alcuni spicchi negli angoli della casa.

Cimici in casa e cucina: miglior rimedio

Questi ospiti sgraditi si possono allontanare dalla casa e dalla cucina con rimedi naturali, ma la soluzione più adatta è sicuramente Ecopest Home, un dispositivo che evita che possano entrare nell’abitazione. Questo repellente è considerato una novità in questo settore che impedisce di tenere lontano le cimici in maniera semplice.

Un dispositivo ultratecnologico che, grazie agli ultrasuoni, che sono inudibili all’orecchio umano, evita che si avvicinino alla casa. Un repellente sicuro e considerato una vera e propria alternativa a prodotti quali insetticidi e veleni che possono essere dannosi. Questo dispositivo è ecologico, quindi senza l’uso di batterie e sicuro per gli esseri umani e animali domestici.

Grazie a questo prodotto è possibile garantire la sicurezza di tutti i componenti della famiglia in modo efficace con risultati attendibili e certi. Inodore, non emette odori al momento dell’accensione ed è silenzioso. Dona il massimo della protezione anche grazie a un raggio d’azione molto ampio di circa 250 metri quadrati.

Bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica per cominciare a ottenere tutti i benefici di questo prodotto che allontana le zanzare, le formiche, le cimici, ma anche i roditori. Si contraddistingue anche per delle dimensioni compatte e leggere, non ingombranti.

Per diffidare delle imitazioni ed essere certi dell’esclusività e dell’originalità del prodotto, bisogna soltanto collegarsi alla pagina ufficiale, compilare il modulo con i dati e attendere la telefonata dell’operatore per la conferma dell’ordine e approfittare della promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento possibile tramite Paypal, carta di credito e contrassegno, ovvero contanti.

