Geolier, il rapper napoletano che si è classificato secondo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha il suo portafortuna, ovvero il profumo della sua fidanzata. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Anche Geolier ha il suo portafortuna: è il profumo della fidanzata

Anche Geolier, secondo classificato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto la vittoria di Angelina Mango con il brano “La noia”, ha il suo portafortuna, ovvero il profumo della sua fidanzata. Proprio qualche giorno fa, il rapper napoletano ha mostrato il profumo che si spruzza quando sente la mancanza della fidanzata, Valeria, conosciuta come VD’A, con la quale sta ormai da qualche anno. Queste le parole di Geolier: “Se non siamo insieme metto un pò del suo profumo, così è come se fosse con me”. Per il rapper napoletano il profumo della fidanzata è anche un portafortuna ma, di quale profumo si tratta? Ebbene il profumo utilizzato dalla ragazza di Geolier è l’Oud Santal di Royal Crow, si tratta di una fragranza di nicchia che costa 460 euro. Questa fragranza ricorda molto l’oriente ed è adatta sia alle donne che agli uomini, sandalo e olio di agar birmano per un profumo avvolgente e sexy.

Geolier, chi è la sua fidanzata?

Come abbiamo appena visto, il portafortuna del rapper napoletano Geolier, secondo classificato a Sanremo 2024, è il profumo della sua fidanzata, che porta sempre con sé quando sono lontani così che, spruzzandosi qualche goccia, possa sentirla più vicina. La ragazza di Geolier si chiama Valeria, è di Napoli è ha la stessa età del rapper, quindi 23 anni. Sui social usa il nickname VD’A e su Instagram ha oltre 300mila follower. Valeria è una influencer di moda e lei e Geolier stanno insieme da tanti anni. Queste le parole del rapper nel corso di una intervista al Corriere della Sera: “lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. Tra noi c’è un confronto costante, ma soprattutto un rapporto magnifico.” Nonostante in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo Geolier ha portato sul palco una canzone che parla di un amore finito, “I p’ me, tu p’ te”, tra lui e la fidanzata le cose vanno a gonfie vele e lui è innamoratissimo. Geolier inoltre ha dedicato a Valeria ben 30 canzoni. Virale inoltre un video sui social dove si vede Valeria, durante un viaggio con Geolier a Parigi, scartare un regalo e non riuscire a contenere la gioia: si trattava di una borsa di Hermès. Anche a Sanremo la ragazza è stata vista con una borsa di Hermès che, si sa, sono tra le borse più lussuose e costose che ci siano. Essendo una influencer di moda, Valeria è quindi amante anche delle borse di lusso, come del resto la maggior parte delle influencer.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

San Valentino 2024, i 7 migliori profumi da donna da regalare

Saldi 2024, cosa comprare? Gli ultimi (imperdibili) acquisti