In questi giorni Fedez e Chiara Ferragni hanno vissuto momenti drammatici. Il rapper ha scoperto di avere un brutto tumore al pancreas ed è stato operato con urgenza. Durante l’intervento, l’imprenditrice ha fatto un gesto che ha commosso i tantissimi fan.

Chiara Ferragni: il gesto prima dell’intervento

Una settimana che non scorderanno più, quella di Fedez e Chiara Ferragni. Martedì 22 marzo 2022, il rapper è stato operato d’urgenza per un tumore endocrino al pancreas. Una diagnosi arrivata come una doccia fredda, da un giorno all’altro. I Ferragnez hanno cercato di reagire nel migliore dei modi, prendendosi un po’ di tempo per stare in famiglia e allontanandosi dai social. Quando il giorno dell’operazione è arrivato, Fedez e Chiara si sono fatti forza a vicenda.

Non solo, durante l’intervento, durato sei ore, la Ferragni ha fatto un gesto che ha colpito i tanti fan.

I fan commossi dal gesto di Chiara

Mentre Fedez era sotto i ferri, Chiara ha indossato la fede di Federico. Ha fotografato la sua mano con tutti e due gli anelli e ha scritto:

“Ho indossato la sua fede nuziale accanto alla mia durante l’intervento chirurgico”.

L’imprenditrice ha condiviso questa immagine soltanto dopo l’operazione del marito e il gesto dolcissimo ha commosso i seguaci. Molto probabilmente, Chiara ha scattato la foto durante un momento di grande apprensione e l’ha condiviso, in un primo momento, solo con i suoi affetti più cari. D’altronde, le fedi rappresentano uno dei momenti più belli della loro vita, quando si sono giurati amore eterno.

Chiara e Fedez più uniti che mai

La diagnosi di Fedez è arrivata in un momento in cui il gossip sosteneva che Chiara avesse un rapporto un po’ troppo stretto con Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. In barba alle chiacchiere, i Ferragnez hanno dimostrato di essere più uniti che mai. Le immagini che ha condiviso l’imprenditrice, comprese quelle che raccontano questa brutta settimana, mostrano due persone terrorizzate, ma innamorate come non mai. La vita vera vince sempre, soprattutto davanti alle malelingue.