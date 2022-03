Dopo l’intervento di Fedez, Chiara Ferragni non lo lascia solo un attimo. I due si sono concessi anche una colazione ‘romantica’ in ospedale. Il rapper indossa una strana fascia sull’addome: a cosa serve? Molto probabilmente, per evitare problemi con la ferita che gli ha lasciato l’operazione.

Martedì 22 marzo 2022, Fedez è stato operato a causa di un tumore al pancreas. L’annuncio è arrivato dallo stesso Federico Lucia, dopo l’intervento. Soltanto in questo momento, il rapper ha voluto parlare nei dettagli con i fan della sua malattia. Passati i momenti più delicati, Chiara Ferragni e il suo dolce maritino sono tornati a condividere attimi di vita quotidiana. A due giorni dall’operazione, Fedez e sua moglie hanno postato uno scatto della prima colazione insieme.

Ovviamente, sono ancora in ospedale. L’immagine, neanche a dirlo, ha emozionato i seguaci, ma ha anche scatenato una curiosità: cosa indossa Federico?

Fedez indossa una fascia molto stretta all’addome. Probabilmente, si tratta di una specie di pancera o guaina, utile a proteggere la ferita che gli ha lasciato l’intervento. Al momento, è bene sottolinearlo, non ci sono spiegazioni ufficiale da parte del diretto interessato, ma questa sembra l’ipotesi più plausibile.

Nel frattempo, dopo l’intervento, Federico ha raccontato così il suo calvario:

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene”.