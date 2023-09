Vi siete mai chiesti quali sono i cibi preferiti delle celebrità? Oggi scopriamo insieme quello di Millie Bobby Brown. Ecco il piatto a cui la giovane attrice non riesce proprio a rinunciare!

Qual è il cibo preferito di Millie Bobby Brown?

Classe 2004, Millie Bobby Brown è una delle attrici più promettenti della sua generazione. Ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Unidici (Jane Hopper) nella clamorosa serie di successo Stranger Things. Il suo esordio cinematografico, invece, risale al 2019 con il film Godzilla. E’ nota al pubblico internazionale anche per il suo ruolo da protagonista nella pellicola Enola Holmes. Giovanissima, talentuosa, carismatica, ha conquistato il mondo del cinema anche grazie alla sua bellezza naturale. Ma tra le tante curiosità sulla vita dell’attrice, in questo articolo vogliamo soffermarci sul suo cibo preferito. Uno dei piatti a cui Millie Bobby Brown non riesce proprio a rinunciare è la caesar salad. Chi l’avrebbe mai detto che questo potesse essere il cibo preferito della giovane attrice? A tutto avremmo pensato, tranne che ad una semplice insalata! Eppure, sembrerebbe essere un piatto che l’attrice consuma con molta frequenza. Non a caso, la giovane attrice è solita seguire un’alimentazione sana ed equilibrata ricca di verdura, frutta, proteine e molta acqua. Quando invece vuole concedersi qualche piccolo sfizio ama mangiare un hamburger con patatine fritte e del gelato al gusto caffè e vaniglia.

Come realizzare il cibo preferito di Millie Bobby Brown: ingredienti e procedimento

Se siete curiosi di sapere com’è l’amatissima ceaser salad di Millie Bobby Brown, di seguito vi lasciamo una lista degli ingredienti necessari per realizzare questo piatto:

Lattuga

Scaglie di parmigiano

Pane casareccio

Petto di pollo

Olio, sale, senape, pepe nero, succo e scorza di limone, salsa yogurt

Per prima cosa occorre preparare la carne: lasciate cuocere il petto di pollo fino a quando non sarà diventato ben grigliato. Una volta cotto, tagliatelo a fette sottili. Subito dopo preparate la lattuga: tagliatela in piccoli pezzi e sciacquatela per bene. Riponetela poi in frigorifero per ottenere un effetto più croccante. Nel frattempo, passate alla preparazione dei crostini: tagliate il pane casareccio a cubetti e trasferiteli in una padella con un filo d’olio. Dopodiché, fateli tostare per circa 5 minuti a fuoco medio. A questo punto possiamo dedicarci alla preparazione della salsa di condimento, fondamentale per una buona ceaser salad. In una ciotola aggiungete il sale, il pepe, le scaglie di parmigiano, il succo e la scorza grattugiata del limone, un cucchiaio di senape, un cucchiaio di salsa yogurt e mescolate fino a farlo diventare un composto cremoso ed omogeneo. Ora unite la lattuga, il pollo e il dressing in una ciotola capiente, amalgamate il tutto ed il gioco è fatto. La vostra meravigliosa ceaser salad è pronta!

