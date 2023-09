Qual è il piatto preferito da Bella Hadid? Scopriamo insieme 5 ricette a cui proprio non può dire di no.

Vi siete mai chiesti quali sono i piatti preferiti delle celebrità? Ebbene sì, anche le nostre amate star, dai fisici perfetti, ogni tanto si concedono qualche sfizi. Oggi scopriamo insieme qual è il piatto preferito di Bella Hadid. La risposta vi sorprenderà!

Qual è il piatto preferito di Bella Hadid? 5 ricette a cui non può rinunciare

Classe 1996, Bella Hadid rappresenta ormai una delle modelle più ricercate degli ultimi anni. Fisico statuario con ben 1,75 mt di altezza, occhi verdi e carnagione chiara. Ma qual è il segreto della sua forma fisica perfetta? Ovviamente un’alimentazione sana, bilanciata, ricca di verdure, frutta, proteine e carboidrati. Immancabile poi tantissima attività fisica. Ma, al contrario di quanto si possa pensare, Bella Hadid è una vera buongustaia. Il suo piatto preferito? La modella non può assolutamente rinunciare a un’abbondante porzione di patatine fritte con formaggio grigliato e ketchup. Bella Hadid è anche una grande amante della pizza. Come biasimarla! Oltre ad essere di buona forchetta, la modella è anche un’ottima cuoca. Specialmente nel periodo della quarantena, Bella Hadid si è dilettata in cucina preparando degli ottimi piatti, condividendo tutto sui suoi canali social. Siete curiosi? Qui di seguito vi proponiamo 5 delle sue ricette più conosciute.

Al primo posto non possiamo che mettere il suo piatto preferito: patatine fritte, formaggio grigliato e ketchup. Un piatto veloce, facili e davvero sfizioso.

Continuiamo poi con l’insalata di rucola , una delle ricette che ha più spopolato sul web. Per la preparazione di questo piatto occorrono cinque ingredienti: rucola, cetrioli, peperoni rossi, parmigiano e avocado. Dopodiché ti basterà tagliarli in piccoli pezzi, mescolarli insieme e condirli con limone, sale, pepe, olio d’oliva e glassa balsamica. Quest’ultimo ingrediente, a detta di Bella Hadid , è indispensabile.

Come iniziare la giornata con la giusta carica? Sicuramente con la colazione gustosa e ricca della modella. Un bel piatto di uova strapazzate con salsiccia . In alternativa, la modella si concede un bagel con uova e avocado.

Un altro piatto amatissimo da Bella Hadid sono senza dubbio i maccheroni al formaggio conditi con burro, panna, diversi tipi di formaggio, paprika e pepe. Dopo aver aggiunto tutti gli ingredienti, infornate, cuocete per circa 15 minuti ed il gioco è fatto.

Come ultima ricetta troviamo il pollo shawarma. Una ricetta libanese con pollo marinato, avvolto in pita, servito con salsa allo yogurt e un'insalata condita con cipolla, cetriolo, coriandolo, limone, olio d'oliva, sale e pepe.

E’ possibile trovare parte del procedimento e della realizzazione dei piatti anche sul profilo Tik Tok della modella. Cosa aspettate? Correte in cucina e prendete ispirazione da queste deliziose ricette di Bella Hadid.