Qual è il piatto preferito di Gerry Scotti? Se anche voi siete curiosi di scoprirlo, allora leggete questo articolo fino in fondo. Infatti, qui di seguito parleremo del grande amore del presentatore per la buona tavola, ma anche delle ricette che più apprezza, tra quelle della tradizione. Vediamo dunque, di conoscere meglio i gusti di Gerry Scotty a tavola.

Qual è il piatto preferito di Gerry Scotti? Conosciamo meglio i gusti del presentatore TV

Gerry Scotti, classe 1956, è ormai un grande amico delle famiglie italiane: coi suoi programmi e quiz della sera di Canale 5, il presentatore ormai da molti anni intrattiene tutti, per l’ora di cena. Il suo programma storico, Passaparola, ha lasciato spazio a molti altri format di successo, tra cui Caduta Libera.

Gerry è un grande amante della cucina, per lui seconda solo al vino. E’ infatti un ottimo viticoltore, e ha prodotto ben tre vini (Regiù, Mesdì e Pumgranin) oltre ad uno spumante che porta il suo nome, in collaborazione con Cantine Giorgi.

Ma se nel vino Gerry è molto attento, in cucina quali sono i suoi gusti? Qual è, insomma,il suo piatto preferito?

“Il riso al salto. Mi piace molto la cucina fatta di avanzi del giorno prima, o meglio la cucina di riciclo come si usa dire oggi. Ecco perché tra le tante possibilità scelgo questo piatto semplice”.

Un piatto ottenuto, addirittura, con gli avanzi del giorno prima: un ottimo modo per incentivare gli italiani a non sprecare, consigliando loro ricette gustose, sane e persino economiche.

Le 3 ricette preferite da Gerry Scotti, da rifare subito

Gerry ama indagare e capire cosa si celi dietro ad un piatto: per esempio, se va in un pastificio, cerca sempre di comprendere quante uova siano state usate per fare delle tagliatelle fresche.

Ma, è al contempo un amante dei sapori semplici, e non ama le ricette complicate. Per questo, come primo piatto preferito, sceglie il riso al salto.

Ma come si prepara questo piatto? Per due persone, servono 200 gr di riso allo zafferano, freddo (meglio se avanzato dal giorno precedente), 4 cucchiai di burro e 40 gr di Grana Padano DOP grattuggiato.

Basterà far sciogliere il butto in una padella capiente e versare il riso, che andrà fritto nel burro, e solo dopo girato su sé stesso, per poter essere fritto anche sull’altro lato. Infine, aggiungendo il formaggio grattuggiato sulla frittata di riso ottenuta, si potrà gustare tutto il sapore di questo piatto lombardo. Il riso al salto è diventato una ricetta gourmet, ma viene realizzato come piatto di recupero.

La seconda scelta, tra i suoi piatti preferiti? Un grande classico della cucina italiana: il vitello tonnato. Si prende del filetto di vitello e si cuoce al sangue, per poi tagliarlo a fettine molto sottili. Si mette in frigo la carne, dopo aver aggiunto sale, pepe ed aromi. Infine, prima di servire, si aggiunge la salsa tonnata, che può essere acquistata al supermercato, o realizzata a casa con pochi e semplici passaggi.

Infine, se chiedessimo a Gerry: “Qual è il tuo dolce preferito”, ci risponderebbe: ” La crostata di albicocche. È il dolce di quand’ero bambino, mio nonno materno faceva il fornaio e ogni volta che mangio una crostata ricordo i sapori e l’odore del forno”. Questo dolce, ottenuto con pasta frolla fatta in casa e poi farcito con una buona marmellata di albicocche, è il realtà uno dei preferiti di tanti italiani.

Italiani che spesso, si ritrovano a cenare con la compagnia proprio di Gerry Scotti.